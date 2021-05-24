Идея дня: бонды нефтегазовых компаний более устойчивы к снижению сырьевых рынков - "ВТБ Мои Инвестиции"

Бонды нефтегазовых компаний могут быть более устойчивы во время снижения сырьевых рынков, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Инвесторы в облигации, вероятно, будут осторожнее относиться к производителям металлов на фоне рисков снижения цен на сырьевых рынках. Цены на нефть также могут скорректироваться, но вряд ли будет существенным. В текущих условиях стоит отдавать предпочтение облигациям нефтегазовых компаний - Ecopetrol-30 и Murphy Oil-27 и PEMEX-25", - отмечают стратеги "ВТБ Мои Инвестиции".

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