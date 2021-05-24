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Главная / Мнения аналитиков / Идея дня: бонды нефтегазовых компаний более устойчивы к снижению сырьевых рынков - "ВТБ Мои Инвестиции"
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24 мая 2021 года 10:28
Идея дня: бонды нефтегазовых компаний более устойчивы к снижению сырьевых рынков - "ВТБ Мои Инвестиции"
Бонды нефтегазовых компаний могут быть более устойчивы во время снижения сырьевых рынков, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Инвесторы в облигации, вероятно, будут осторожнее относиться к производителям металлов на фоне рисков снижения цен на сырьевых рынках. Цены на нефть также могут скорректироваться, но вряд ли будет существенным. В текущих условиях стоит отдавать предпочтение облигациям нефтегазовых компаний - Ecopetrol-30 и Murphy Oil-27 и PEMEX-25", - отмечают стратеги "ВТБ Мои Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЕГАЗ-БОНДЫ-ИНВЕСТИДЕЯ
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