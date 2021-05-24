Рынку ОФЗ нужны новые драйверы - Sber CIB

Рынку рублёвых госбумаг нужны новые драйверы, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Рынок рублёвых госбумаг находится в ожидании новых катализаторов - имеющихся данных пока недостаточно для того, чтобы котировки существенно сдвинулись в какую-либо сторону", - отмечают эксперты инвестбанка.

Ускорение темпов роста экономики США обнадежило инвесторов в пятницу: оно оказалось более значимым для рынка, чем возможная отмена санкций на поставки нефти из Ирана. В понедельник значимых макропубликаций не будет, цена на нефть марки Brent должна удержаться в диапазоне $66-67 за баррель, полагают в Sber CIB.

Спрос со стороны экспортеров, которые готовятся к выплате налогов и дивидендов в течение недели, и благоприятный внешний фон поддерживают рубль. В течение дня российская валюта может подорожать до 73,3 руб./$1, считают аналитики инвестбанка.

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