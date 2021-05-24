Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,5-75,0 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль на текущей неделе составит 72,5-75,0 руб./$1, а по паре евро/рубль - 88,50-91 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рубль показывает минимальные изменения своего курса с учетом малоподвижных внешних рынков. На неделе в его пользу будут выступать продажи экспортной выручки под уплату налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) во вторник, 25 мая, которые должны поддержать курс российской валюты. На текущий момент участники рынков сфокусировали внимание на последнем комментарии Федеральной резервной системы об отсутствии намерений приблизить сроки ужесточения денежно-кредитной политики в ответ на скачок инфляции в США, тем более, что в последние дни снижались сырьевые котировки, которые во многом и генерируют ценовое давление", - отмечает Тимошенко.

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