Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут следующие события:

- Советы директоров "ФСК ЕЭС" и "Россетей" могут объявить рекомендации по дивидендам;

- Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме;

- Высокопоставленный китайский дипломат Ян Цзечи прибудет с визитом в Москву;

- На саммите Евросовета одной из главных тем будут отношения с Россией.

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