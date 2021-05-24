Рынок акций РФ начнет неделю, вероятно, с роста - ПСБ

Российский рынок акций начнет торговую неделю, вероятно, с роста, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая внешний фон, ожидаем в понедельник некоторого преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться в диапазоне 3650-3700 пунктов. При этом в отсутствии важных макроэкономических событий, способных существенно повлиять на настроения инвесторов, в ходе торгов умеренный рост может быть продолжен, что даст возможность индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к верхней границе данного диапазона", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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