Индекс Мосбиржи откроет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3665-3675п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3665-3675 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3665-3675 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3650, 3630 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3680, 3700 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода важной иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт инвесткомпании.

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