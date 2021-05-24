Утренние прогнозы: нейтральность или позитив

На утро понедельника у аналитиков нет единого мнения об открытии рынка акций в России: возможно позитивное или нейтральное начало торговой сессии.

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ без изменений".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Прошлую неделю российский рынок акций завершил без принципиальных изменений, оставшись посередине восходящего коридора. Попытки пробить нижнюю его границу не увенчались успехом и теперь неплохо бы сходить наверх, быть может, даже чуть выше 3700 пунктов по индексу Мосбиржи. В понедельник все складывается в пользу продолжения начатого в пятницу такого похода. Рублевый индикатор рынка имеет хорошие шансы продолжить вялый рост, но на какое-то сильное движение или формирование новой волны роста пока рассчитывать не стоит, так как поводов для этого нет".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, ожидаем в понедельник некоторого преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться в диапазоне 3650-3700 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3665-3675 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3650, 3630 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3680, 3700 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи по итогам прошедшей недели показал нейтральный результат. В пятницу котировки вышли на уровень 3660 пунктов, оставшись в рамках среднесрочного восходящего тренда. Краткосрочные ожиданий по-прежнему нейтральные. Верхняя граница диапазона боковой консолидации по индексу Мосбиржи расположена около 3690-3710 пунктов, а снизу трендовая поддержка проходит около 3550-3560 пунктов. Промежуточная зона торможения находится на 3600-3630 пунктах. Внимательно следим за этими рубежами, так как их пробой может привести к ускорению коррекции. При этом возможны локальные проколы отметки 3700 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшие дни, однако даже в таком случае сложно рассчитывать на последующее устойчивое продолжение подъема".