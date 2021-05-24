24 мая 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: нейтральность или позитив
На утро понедельника у аналитиков нет единого мнения об открытии рынка акций в России: возможно позитивное или нейтральное начало торговой сессии.
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов указывает на открытие рынка акций РФ без изменений".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Прошлую неделю российский рынок акций завершил без принципиальных изменений, оставшись посередине восходящего коридора. Попытки пробить нижнюю его границу не увенчались успехом и теперь неплохо бы сходить наверх, быть может, даже чуть выше 3700 пунктов по индексу Мосбиржи. В понедельник все складывается в пользу продолжения начатого в пятницу такого похода. Рублевый индикатор рынка имеет хорошие шансы продолжить вялый рост, но на какое-то сильное движение или формирование новой волны роста пока рассчитывать не стоит, так как поводов для этого нет".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, ожидаем в понедельник некоторого преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться в диапазоне 3650-3700 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3665-3675 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3650, 3630 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3680, 3700 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи по итогам прошедшей недели показал нейтральный результат. В пятницу котировки вышли на уровень 3660 пунктов, оставшись в рамках среднесрочного восходящего тренда. Краткосрочные ожиданий по-прежнему нейтральные. Верхняя граница диапазона боковой консолидации по индексу Мосбиржи расположена около 3690-3710 пунктов, а снизу трендовая поддержка проходит около 3550-3560 пунктов. Промежуточная зона торможения находится на 3600-3630 пунктах. Внимательно следим за этими рубежами, так как их пробой может привести к ускорению коррекции. При этом возможны локальные проколы отметки 3700 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшие дни, однако даже в таком случае сложно рассчитывать на последующее устойчивое продолжение подъема".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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24 мая 2021 года 19:45
Москва. 24 мая. Доллар растерял рост первой половины дня и перешел к снижению, евро также отошел от утренних максимумов, но пока удерживает небольшой плюс на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании саммита ЕС, в ходе которого страны - члены Евросоюза запланировали провести стратегическую дискуссию на тему взаимоотношений с Россией и возможных новых санкций. читать дальше
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24 мая 2021 года 19:25
Москва. 24 мая. Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом индексов вслед за выросшей нефтью (нефть Brent вечером смогла превысить $68 за баррель) и подъемом фондовых площадок в США; поддержку также оказал ряд дивидендных новостей. читать дальше
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24 мая 2021 года 19:15
Рубль, скорее всего, стабилизируется на уровне 73,0-73,5 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка.
Как отмечают эксперты банка, на этой неделе состоятся выплаты по НДПИ и налогу на прибыль - 26 и 28 мая соответственно. Ожидается повышенный спрос на рубль со стороны экспортеров,... читать дальше
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24 мая 2021 года 19:00
Москва. 24 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего торгового дня. читать дальше
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24 мая 2021 года 18:53
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 25 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- пересмотренный ВВП Германии в 1К21 (09:00 МСК);
- индекс делового климата... читать дальше
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24 мая 2021 года 18:21
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина.
"Дальнейшая динамика рубля будет определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран,... читать дальше
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24 мая 2021 года 17:52
"Финам" рекомендует покупать акции CVS Health Corp. с прогнозной ценой $95,70 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,93% от текущего уровня с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании.
Аналитик Артемий Шамшуков приводит следующие аргументы в пользу... читать дальше
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24 мая 2021 года 17:35
Возможен рост пары EUR/USD к уровням 1,23-1,24 на текущей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).
Также аналитики отмечают, что оптимизм в отношении валют ЕМ обеспечивает восстановление мировой экономики (композитный PMI в еврозоне в мае вырос до 56,9 пунктов (53,8 в апреле), в США - до... читать дальше
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24 мая 2021 года 17:12
Дивидендная доходность по обыкновенным акциям "ТГК-1" за 2020 год может составить 8,4%, сообщается в комментарии BCS Express.
Совет директоров "ТГК-1" рекомендовал выплатить 0,001070552 руб. на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов за 2020 год, отмечают в инвесткомпании. Дата закрытия... читать дальше
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24 мая 2021 года 16:49
Возможно снижение котировок меди в краткосрочной перспективе, говорится в материале аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".
"Котировки меди снизились до $9881,5 за тонну по итогам торгов 21 мая, потеряв 8% от нового исторического максимума, достигнутого 10 мая 2021 года... читать дальше
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24 мая 2021 года 16:20
Возможно умеренное снижение доходностей ОФЗ на текущей неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).
"На наш взгляд, на текущей неделе можно ожидать умеренного снижения доходностей ОФЗ на фоне ослабления геополитических рисков. Вместе с тем в корпоративных выпусках на неделе вряд ли... читать дальше
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24 мая 2021 года 16:01
Котировки нефти марки Brent пока останутся в диапазоне $65-70 за баррель с возможной тенденцией движения к нижней границе коридора, говорится в комментарии Saxo Bank.
Возможности роста котировок нефти марки Brent ограничивает недостаточно синхронное восстановление спроса в разных странах, отмечает... читать дальше
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24 мая 2021 года 15:57
Москва. 24 мая. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании саммита ЕС, в ходе которого страны - члены Евросоюза запланировали провести стратегическую дискуссию на тему взаимоотношений с Россией и возможных новых санкций. читать дальше
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24 мая 2021 года 15:38
Национальная валюта, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).
"Позитивными факторами для рубля выступают ослабление геополитических рисков на ожиданиях встречи президентов США и России, а также рост спроса на валюты... читать дальше
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24 мая 2021 года 15:18
Инвесторы пока не готовы к покупке бумаг АФК "Система", существуют риски падения котировок, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
"Котировки бумаг "Системы" в начале недели пытаются развить восходящее движение, но все еще выглядят слабо как в краткосрочном, так и... читать дальше
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