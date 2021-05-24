.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent - $66,86 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%
ЕК повысила прогнозы роста ВВП РФ на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем
 
Статистика раскрываемости киберпреступлений остается низкой
С каждым годом число киберпреступлений стремительно растет. А вот статистика раскрываемости таких дел остается весьма печальной. По разным оценкам, менее 10% дел с обвинительным заключением доходят до суда, пишут "Известия". Вымогание денег по...
 
Правительство планирует ужесточить проверки тендеров на закупку IT
Правительство к осени подготовит законопроект, который осложнит госзаказчикам закупку зарубежного ПО и оборудования, рассказал "Коммерсанту" директор "Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" Илья Массух. Документ, по его словам, введет в...
 
В РФ начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начал работать упрощенный порядок получения части налоговых вычетов. Так, вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно будет оформить автоматически: то...
 
24 мая 2021 года 09:30

Brent - $66,86 за баррель

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в основном, растут в понедельник. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в пятницу.

За минувшую неделю индекс Dow Jones снизился на 0,5%. S&P 500 потерял 0,4%, впервые с февраля показав второе недельное снижение подряд. В то же время, Nasdaq вырос на 0,3%, прервав падение, наблюдавшееся четыре недели подряд.

Пятница была "очень спокойным" днем для инвесторов, однако инфляция остается в центре их внимания, сказал портфельный менеджер Villere & Co. Сэнди Виллер, которого цитирует MarketWatch. "Люди пытаются понять, как долго Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит пытаться удерживать процентные ставки на низком уровне", - сказал он.

Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый IHS Markit, в мае увеличился до рекордных 68,1 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее.

Индикатор в промышленной отрасли США также обновил рекорд, составив 61,5 пункта против 60,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя до 60,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Индекс PMI в секторе услуг подскочил до рекордных 70,9 пункта с 64,7 пункта при прогнозе в 64,5 пункта.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле упали на 2,7% и составили 5,85 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Таким образом, снижение было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) оставили прогноз для индекса S&P 500 в 2021 году на уровне 4400 пунктов. В то же время они повысили прогноз средней чистой прибыли в расчете на акцию компаний, входящих в расчет индекса, до $200 в 2021 году и $225 в 2022 году. В 2023 году JPMorgan прогнозирует показатель на уровне $245 на акцию.

Акции Deere & Co. (SPB: DE) в пятницу подорожали на 1,3%. Американский производитель сельхозоборудования во втором финансовом квартале увеличил чистую прибыль до $1,79 млрд с $666 млн годом ранее. Выручка компании выросла до $12,06 млрд с $10,56 млрд.

Стоимость бумаг Foot Locker Inc. (SPB: FL) увеличилась на 2%. Ритейлер спортивной одежды в первом финквартале получил чистую прибыль на уровне $202 млн по сравнению с убытком в $110 млн годом ранее. Сопоставимые продажи компании подскочили на 80,3%.

Котировки V.F. Corp. (SPB: VFC) упали на 8,9%. Компания, владеющая известными брендами одежды North Face, Timberland, Supreme и Vans, завершила четвертый квартал 2021 финансового года с чистой прибылью, однако скорректированный показатель оказался хуже прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 123,69 пункта (0,36%) и составил 34207,84 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 3,26 пункта (0,08%) - до 4155,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 64,75 пункта (0,48%) и составил 13470,99 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в основном, растут в понедельник, негативную динамику демонстрируют рынки Гонконга и Южной Кореи.

На этой неделе пройдут заседания сразу нескольких центральных банков региона - Новой Зеландии, Южной Кореи и Индонезии, что может оказать влияние на рынки акций, отмечает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличился на 0,3%. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает ускорение вакцинации против COVID-19 стране, отмечает Trading Economics.

В число лидеров роста котировок входят акции транспортных компаний Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+7,3%), Nippon Yusen K.K. (+4,9%) и Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (+3,7%).

Также повышается рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,3%) и автомобильной Toyota Motor (+1,1%).

Между тем стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group падает на 2%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,3%.

Наиболее значительное снижение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (-3,5%), интернет-компании Meituan (-2%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-2%), онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (-1,2%).

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дешевеют на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК снизился на 0,4%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 к этому времени увеличился на 0,3%.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,6% и на 1,8% соответственно.

Котировки акций Gold Road Resources Ltd подскочили на 5,3% на фоне повышения цен на золото до максимума за четыре месяца.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в мае достиг рекордных 68,1 пункта, свидетельствуют предварительные данные HIS Markit, которая рассчитывает данный индикатор.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в понедельник, завершив прошлую неделю в "минусе".

Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:09 МСК в понедельник составляет $66,86 за баррель, что на $0,42 (0,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,99 за баррель, что на $0,41 (0,64%) выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,3%, WTI - на 2,7%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Давление на рынок оказывали перспективы роста поставок иранской нефти в связи с сообщениями о прогрессе на переговорах по иранской ядерной программе.

Однако глава Vanda Insights Вандана Хари считает, что распродажа на нефтяном рынке в связи с новостями о переговорах была чрезмерной.

"Переговорщики намерены завершить обсуждения на этой неделе, слишком оптимистично ожидать полноценного соглашения, - приводит ее слова S&P Global Platts. - Мы можем получить лишь рамочное соглашение, которое не будет иметь существенного влияния на предложение".

Росту нефтяных цен в понедельник способствуют новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов, отмечает S&P Global Platts. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Центр прогнозирования климата США видит 60%-ную вероятность того, что в текущем сезоне активность ураганов будет выше нормы.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на две единицы - до 455 установок.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 мая 2021 года 19:45
Рубль вечером стабилен к бивалютной корзине в ожидании саммита ЕС и информации о санкциях
Москва. 24 мая. Доллар растерял рост первой половины дня и перешел к снижению, евро также отошел от утренних максимумов, но пока удерживает небольшой плюс на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании саммита ЕС, в ходе которого страны - члены Евросоюза запланировали провести стратегическую дискуссию на тему взаимоотношений с Россией и возможных новых санкций.    читать дальше
.
24 мая 2021 года 19:25
Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом вслед за нефтью и США, а также на дивидендных новостях
Москва. 24 мая. Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом индексов вслед за выросшей нефтью (нефть Brent вечером смогла превысить $68 за баррель) и подъемом фондовых площадок в США; поддержку также оказал ряд дивидендных новостей.    читать дальше
.
24 мая 2021 года 19:15
Рубль стабилизируется на уровне 73,0-73,5 руб./$1 на текущей неделе - Газпромбанк
Рубль, скорее всего, стабилизируется на уровне 73,0-73,5 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Газпромбанка. Как отмечают эксперты банка, на этой неделе состоятся выплаты по НДПИ и налогу на прибыль - 26 и 28 мая соответственно. Ожидается повышенный спрос на рубль со стороны экспортеров,...    читать дальше
.
24 мая 2021 года 19:00
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие драйверов
Москва. 24 мая. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали нейтральную динамику в отсутствие новых сильных драйверов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего торгового дня.    читать дальше
.
24 мая 2021 года 18:53
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 25 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - пересмотренный ВВП Германии в 1К21 (09:00 МСК); - индекс делового климата...    читать дальше
.
24 мая 2021 года 18:21
Рубль будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Сбер Управление Активами
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-75 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям Сбер Управление Активами Рената Малина. "Дальнейшая динамика рубля будет определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран,...    читать дальше
.
24 мая 2021 года 17:52
"Финам" рекомендует покупать акции CVS Health с прогнозной ценой $95,70
"Финам" рекомендует покупать акции CVS Health Corp. с прогнозной ценой $95,70 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,93% от текущего уровня с учетом дивидендов, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик Артемий Шамшуков приводит следующие аргументы в пользу...    читать дальше
.
24 мая 2021 года 17:35
Возможен рост евро к 1,23-1,24 на текущей неделе - ПСБ
Возможен рост пары EUR/USD к уровням 1,23-1,24 на текущей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). Также аналитики отмечают, что оптимизм в отношении валют ЕМ обеспечивает восстановление мировой экономики (композитный PMI в еврозоне в мае вырос до 56,9 пунктов (53,8 в апреле), в США - до...    читать дальше
.
24 мая 2021 года 17:12
Дивдоходность акций ТГК-1 за 2020г может составить 8,4% - BCS Express
Дивидендная доходность по обыкновенным акциям "ТГК-1" за 2020 год может составить 8,4%, сообщается в комментарии BCS Express. Совет директоров "ТГК-1" рекомендовал выплатить 0,001070552 руб. на одну обыкновенную акцию в качестве дивидендов за 2020 год, отмечают в инвесткомпании. Дата закрытия...    читать дальше
.
24 мая 2021 года 16:49
Возможно снижение котировок меди в краткосрочной перспективе - Банк "Открытие"
Возможно снижение котировок меди в краткосрочной перспективе, говорится в материале аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие". "Котировки меди снизились до $9881,5 за тонну по итогам торгов 21 мая, потеряв 8% от нового исторического максимума, достигнутого 10 мая 2021 года...    читать дальше
.
24 мая 2021 года 16:20
Возможно снижение доходностей ОФЗ на текущей неделе - BCS GM
Возможно умеренное снижение доходностей ОФЗ на текущей неделе, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "На наш взгляд, на текущей неделе можно ожидать умеренного снижения доходностей ОФЗ на фоне ослабления геополитических рисков. Вместе с тем в корпоративных выпусках на неделе вряд ли...    читать дальше
.
24 мая 2021 года 16:01
Котировки нефти пока останутся в диапазоне $65-70/барр. - Saxo Bank
Котировки нефти марки Brent пока останутся в диапазоне $65-70 за баррель с возможной тенденцией движения к нижней границе коридора, говорится в комментарии Saxo Bank. Возможности роста котировок нефти марки Brent ограничивает недостаточно синхронное восстановление спроса в разных странах, отмечает...    читать дальше
.
24 мая 2021 года 15:57
Рубль днем слабеет к доллару и евро в ожидании саммита ЕС и обсуждений взаимоотношений с Россией
Москва. 24 мая. Доллар и евро подрастают на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании саммита ЕС, в ходе которого страны - члены Евросоюза запланировали провести стратегическую дискуссию на тему взаимоотношений с Россией и возможных новых санкций.    читать дальше
.
24 мая 2021 года 15:38
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ
Национальная валюта, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 73-74 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Позитивными факторами для рубля выступают ослабление геополитических рисков на ожиданиях встречи президентов США и России, а также рост спроса на валюты...    читать дальше
.
24 мая 2021 года 15:18
Существуют риски падения котировок бумаг "Системы" - "Велес Капитал"
Инвесторы пока не готовы к покупке бумаг АФК "Система", существуют риски падения котировок, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Котировки бумаг "Системы" в начале недели пытаются развить восходящее движение, но все еще выглядят слабо как в краткосрочном, так и...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.