Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на противоречивом внешнем фоне

Москва. 24 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов в пятницу. Пятница была спокойным днем для инвесторов, однако инфляция остается в центре их внимания - участники рынка пытаются понять, как долго Федеральная резервная система США продолжит пытаться удерживать процентные ставки на низком уровне. Согласно опубликованным в пятницу предварительным данным, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в мае увеличился до рекордных 68,1 пункта по сравнению с 63,5 пункта месяцем ранее. Индикатор в промышленной отрасли США также обновил рекорд, составив 61,5 пункта против 60,5 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения показателя до 60,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Индекс PMI в секторе услуг подскочил до рекордных 70,9 пункта с 64,7 пункта при прогнозе в 64,5 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в основном, растут в понедельник, негативную динамику демонстрируют рынки Гонконга и Южной Кореи. На этой неделе пройдут заседания сразу нескольких центральных банков региона - Новой Зеландии, Южной Кореи и Индонезии, что может оказать влияние на рынки акций. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,2%. Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает ускорение вакцинации против COVID-19 стране. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:42 МСК увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 МСК снизился на 0,4%. При этом австралийский S&P/ASX 200 к этому времени увеличился на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть растут в ходе торгов в понедельник, завершив прошлую неделю в "минусе". Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $66,98 за баррель, что на 0,81% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $64,08 за баррель, что на 0,79% выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 3,3%, WTI - на 2,7%. Давление на рынок оказывали перспективы роста поставок иранской нефти в связи с сообщениями о прогрессе на переговорах по иранской ядерной программе. Росту нефтяных цен в понедельник способствуют новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма "Ана", который стал первым штормом, получившим имя в этом сезоне ураганов. Хотя Национальный центр США по наблюдению за ураганами понизил оценку шторма, обеспокоенность могла заставить рынок заложить премию к нефтяным ценам.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу упала в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,886 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,747 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 мая снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 720,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (+0,3%), "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,28%) и "Роснефть-002Р-04" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-10" (-0,84%), "ГТЛК-001Р-17" (-0,33%) и "Металлоинвест БО-04" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЛК "Европлан" полностью разместила 3-летние облигации серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей по ставке 7,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,03% годовых. Благодаря высокому спросу инвесторов объем выпуска был увеличен с "не менее 7 млрд рублей" до 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 5-го по 12-й купоны будет погашено по 12,5% от номинала. Купоны квартальные. Ожидаемая дюрация выпуска - около двух лет. Сбор заявок на выпуск прошел 19 мая. Облигации размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 50 млрд рублей.

МТС банк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,45% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,59%. Сбор заявок прошел 20 мая. Объем размещения по итогам сбора книги заявок был увеличен с "не менее 3 млрд рублей" до 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 26 мая. Совет директоров МТС банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Вита лайн" планирует с 12:00 МСК 21 мая до 14:00 МСК 31 мая провести сбор заявок на облигации серии 001Р-03 объемом не более 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 10-10,5% годовых, купоны квартальные. Срок обращения выпуска - 4 года, предусмотрена оферта через 3 года. Фактический объем размещения будет определен по итогам формирования книги заявок. Техразмещение запланировано на 3 июня.

ГК "Автодор" 28 мая начнет размещение облигаций серии 002P-09 объемом 500 млн рублей. Срок обращения выпуска - 27 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,9% годовых, купоны годовые. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся каждый год с 17-го года обращения. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей: Минфин РФ и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 13-14-го купонов облигаций серии 001Р-10 в размере 5,65% годовых. Компания разместила 15-летние облигации объемом 10 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 8% годовых. Ставка 3-16-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа (0,65%). Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. По выпуску предусмотрена оферта через 4 года - в июне 2022 года.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) установило ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-07 на уровне 7,6% годовых. ТМК разместила 10-летний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в июне 2017 года по ставке 9,35% годовых до оферты через 4 года. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 июня.

АО "Тринфико Холдингс" на июнь выставило оферту по облигациям серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:00 МСК 3 июня до 18:00 МСК 9 июня. Дата приобретения облигаций - 10 июня. Количество выкупаемых бумаг - 125 тыс. 476 штук. Бумаги будут приобретаться по цене 100,60% от номинальной стоимости. Компания 27 марта 2019 года завершила размещение облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Выпуск сроком обращения 5 лет размещен по открытой подписке. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) приняло решение досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится 4 июня, в дату окончания 20-го купонного периода. Выпуск сроком обращения 10 лет был размещен в июне 2016 года по ставке до оферты через 5 лет на уровне 9,9% годовых. Купоны квартальные.