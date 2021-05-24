Среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции в акциях РФ - "Алор Брокер"

Возможен небольшой рост индекса Мосбиржи в понедельник, среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции акций РФ в своих портфелях, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Прошлую неделю российский рынок акций завершил без принципиальных изменений, оставшись посередине восходящего коридора. Попытки пробить нижнюю его границу не увенчались успехом и теперь неплохо бы сходить наверх, быть может, даже чуть выше 3700 пунктов по индексу Мосбиржи. В понедельник все складывается в пользу продолжения начатого в пятницу такого похода. Рублевый индикатор рынка имеет хорошие шансы продолжить вялый рост, но на какое-то сильное движение или формирование новой волны роста пока рассчитывать не стоит, так как поводов для этого нет", - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Таким образом, считает эксперт, среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции по портфелям, ведь тренд по российскому рынку пока восходящий. "Причем в эти портфели рекомендуем добавлять и увеличивать на просадках долю акций золотодобывающих компаний - как раз золото, похоже, сформировало повышательный тренд и вполне может уйти выше $2000 за тройскую унцию", - отмечает Антонов.

Также, по мнению аналитика инвесткомпании, в ближайшие дни спекулятивно будут интересны бумаги "Норникеля" (в пятницу последний день торгов с дивидендами). "Не исключено, что ее попытаются вытащить вверх процентов на 5. Цены на основную продукцию компании в понедельник снова растут", - указывает Антонов.

Спекулятивно интересны и бумаги нефтяных компаний, уверен эксперт "Алор Брокер".

"Конечно, в наших фаворитах Сбербанк, который будут тащить вверх не только внешний позитив, но и продолжение притока средств западных инвесторов на российский рынок. На прошлой неделе котировки акций банка не решились даже серьезно протестировать зону поддержки 290-293 руб. развернувшись от нее. Это хороший сигнал для ухода ближе к историческим максимумам. Тем более Сбербанку не стоит нарушать сложившуюся традицию быстро закрывать дивидендный гэп", - указывает Антонов.

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