Потенциал роста котировок нефти практически исчерпан - "Иволга Капитал"

Потенциал роста котировок нефти марки Brent в настоящее время практически исчерпан, считает генеральный директор инвестиционной компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

"Котировки нефти марки Brent, вероятно, исчерпывают потенциал своего повышения. Продолжение еще возможно, но более важны риски повторения или развития обвала, который мы видели на прошедшей неделе. Стремительный тренд роста длиною в год, в моем понимании, ломается и имеет "потолок" вблизи $70 за баррель", - отмечает эксперт в своем комментарии.

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