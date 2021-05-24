Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в понедельник - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Индекс Мосбиржи по итогам прошедшей недели показал нейтральный результат. В пятницу котировки вышли на уровень 3660 пунктов, оставшись в рамках среднесрочного восходящего тренда. Краткосрочные ожиданий по-прежнему нейтральные. Верхняя граница диапазона боковой консолидации по индексу Мосбиржи расположена около 3690-3710 пунктов, а снизу трендовая поддержка проходит около 3550-3560 пунктов. Промежуточная зона торможения находится на 3600-3630 пунктах. Внимательно следим за этими рубежами, так как их пробой может привести к ускорению коррекции", - указывает аналитик инвесткомпании.

При этом Карпунин допускает локальные проколы отметки 3700 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшие дни, однако уверен, что даже в таком случае сложно рассчитывать на последующее устойчивое продолжение подъема. "Вариант сохранения фазы консолидации пока остается базовым. К тому же в ближайшее время пройдут дивидендные отсечки в ряде тяжелых бумаг, что помешает индексу. В среду будет последний день перед дивидендным гэпом в X5 Retail Group, в пятницу - в "Северстали" и "Норникеле", - отмечает эксперт BCS Express.

Также аналитик инвесткомпании полагает, что краткосрочно лучше рынка могут выглядеть акции золотодобывающих компаний - наиболее позитивный взгляд по бумагам Polymetal.

Бумаги экспортеров, по мнению Карпунина, в ближайшее время продолжат показывать опережающую динамику относительно акций компаний, ориентированных на внутренний рынок (потребсектор, телекоммуникации, энергетика). А консолидация нефтяных фьючерсов около текущих отметок - это само по себе позитивно для акций российских нефтяников, указывает эксперт.

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