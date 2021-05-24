.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в понедельник - BCS Express
.
24 мая 2021 года 09:02
Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в понедельник - BCS Express
Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Индекс Мосбиржи по итогам прошедшей недели показал нейтральный результат. В пятницу котировки вышли на уровень 3660 пунктов, оставшись в рамках среднесрочного восходящего тренда. Краткосрочные ожиданий по-прежнему нейтральные. Верхняя граница диапазона боковой консолидации по индексу Мосбиржи расположена около 3690-3710 пунктов, а снизу трендовая поддержка проходит около 3550-3560 пунктов. Промежуточная зона торможения находится на 3600-3630 пунктах. Внимательно следим за этими рубежами, так как их пробой может привести к ускорению коррекции", - указывает аналитик инвесткомпании. При этом Карпунин допускает локальные проколы отметки 3700 пунктов по индексу Мосбиржи в ближайшие дни, однако уверен, что даже в таком случае сложно рассчитывать на последующее устойчивое продолжение подъема. "Вариант сохранения фазы консолидации пока остается базовым. К тому же в ближайшее время пройдут дивидендные отсечки в ряде тяжелых бумаг, что помешает индексу. В среду будет последний день перед дивидендным гэпом в X5 Retail Group, в пятницу - в "Северстали" и "Норникеле", - отмечает эксперт BCS Express. Также аналитик инвесткомпании полагает, что краткосрочно лучше рынка могут выглядеть акции золотодобывающих компаний - наиболее позитивный взгляд по бумагам Polymetal. Бумаги экспортеров, по мнению Карпунина, в ближайшее время продолжат показывать опережающую динамику относительно акций компаний, ориентированных на внутренний рынок (потребсектор, телекоммуникации, энергетика). А консолидация нефтяных фьючерсов около текущих отметок - это само по себе позитивно для акций российских нефтяников, указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
24 мая 2021 года 09:27
Возможен небольшой рост индекса Мосбиржи в понедельник, среднесрочным инвесторам стоит сохранять позиции акций РФ в своих портфелях, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Прошлую неделю российский рынок акций завершил без принципиальных изменений, оставшись посередине... читать дальше
.24 мая 2021 года 09:13
Потенциал роста котировок нефти марки Brent в настоящее время практически исчерпан, считает генеральный директор инвестиционной компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. "Котировки нефти марки Brent, вероятно, исчерпывают потенциал своего повышения. Продолжение еще возможно, но более важны риски... читать дальше
.24 мая 2021 года 08:39
Изменения рубля к доллару и евро на старте торгов незначительные на фоне отсутствия ярко выраженных сигналов на мировых рынках
Москва. 24 мая. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в понедельник незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне отсутствия ярко выраженных сигналов на мировых рынках. читать дальше
.21 мая 2021 года 20:17
BCS Express 21 мая 2021 года открыл торговую идею "покупать акции NextEra Energy с целью $80 за штуку". Цена входа: $74,4 за штуку, потенциальная доходность: 7,5%; горизонт инвестирования: 4 месяца, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко указывает на... читать дальше
.21 мая 2021 года 19:45
Рубль вечером в пятницу продолжает слабо дорожать к доллару и евро перед выходными днями на фоне растущей нефти
Москва. 21 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне заметно растущей нефти и перед выходными днями. читать дальше
.21 мая 2021 года 19:33
Москва. 21 мая. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и отскочившей нефтью (Brent превысила $66 за баррель), неделя также завершилась в мажорных настроениях благодаря ослаблению геополитических рисков в свете ожидаемого в июне саммита президентов России и США. читать дальше
.21 мая 2021 года 19:31
Рынок акций РФ на неделе умеренно подрос при смешанной динамике blue chips - падение внешних рынков и нефти на опасениях сворачивания стимулирующих мер Федрезерва США компенсировались укреплением рубля благодаря сокращению геополитической напряженности в свете ожиданий июньской встречи президентов России и США. Также поддержку покупателям оказали новости о решении администрации Белого дома не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2". читать дальше
.21 мая 2021 года 18:54
Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались незначительными, Минфин разместил бумаги на EUR1,5 млрд
Москва. 21 мая. Изменения котировок российских еврооблигаций по итогам недели оказались незначительными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков, которые, с одной стороны, находились под давлением опасений возможного более раннего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, а с другой стороны - ощущали поддержку благодаря позитивной макроэкономической статистике. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали за пять дней ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях недельной давности. читать дальше
.21 мая 2021 года 18:46
"Финам" рекомендует покупать привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка с целевой ценой на конец 2021г 341,2 руб. и 379,1 руб. за штуку соответственно, что предполагает потенциал роста 25,3% по "префам" и 21,8% по "обычке", сообщается в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Игорь... читать дальше
.21 мая 2021 года 18:08
"Финам" рекомендует покупать акции "Норильского никеля" с целью 31740 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 16,8% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Годовое собрание акционеров "Норникеля" утвердило финальные дивиденды по итогам 2020г в размере... читать дальше
.21 мая 2021 года 17:42
Котировки акций Apple Inc. могут вырасти до $145 за штуку на горизонте ближайших трех месяцев, считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Компания закрыла последний квартал ростом выручки на 53,6% и прибыли на 119%. Текущие три месяца (с апреля по июнь) обещают порядка 40% роста в... читать дальше
.21 мая 2021 года 17:22
"Финам" рекомендует покупать акции Applied Materials со среднесрочной прогнозной ценой $156,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Applied Materials, рассчитывая, что компания продолжит... читать дальше
.21 мая 2021 года 16:58
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Интер РАО", "НМТП" и привилегированные бумаги "Башнефти" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "28 мая "Интер РАО" представит финансовые результаты за I квартал года. Операционные метрики компании улучшились в... читать дальше
.21 мая 2021 года 16:38
Возможно закрепление курса рубля к доллару ниже уровня в 73,5 руб./$1 на следующей неделе, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова. "На предстоящей неделе в пользу рубля продолжит работать фактор снижения внешнеполитических рисков.... читать дальше
.21 мая 2021 года 16:15
Акции JD.com Inc. привлекательны для долгосрочной инвестиции с прогнозной ценой $113 за штуку в перспективе года, что предполагает потенциал роста 66% от текущего уровня, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "В течение последних трех месяцев котировки акций JD.com упали 28% на фоне общего... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.