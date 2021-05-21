BCS Express открыл торговую идею: покупать акции NextEra Energy с целью $80

BCS Express 21 мая 2021 года открыл торговую идею "покупать акции NextEra Energy с целью $80 за штуку". Цена входа: $74,4 за штуку, потенциальная доходность: 7,5%; горизонт инвестирования: 4 месяца, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко указывает на факторы в пользу торговой идеи:

- Доходы - по итогам IК21 cкорректированная прибыль компании составила $1,33 млрд по сравнению с $1,17 млрд за аналогичный период прошлого года. Согласно прогнозу Refinitiv, в ближайшие 12 мес. предполагается 9,4%-е увеличение EPS (при медиане +1,9% по группе сопоставимых компаний).

- Стабильные источники доходов. Компания заключила долгосрочные контракты на поставку энергии другим энергопредприятиям и конечным пользователям.

- NextEra активно инвестирует в возобновляемую энергетику, включая солнечные и ветряные технологии. Компания надеется, что эти вложения позволят ей в ближайшие годы генерировать стабильные доходы. В период 2020-2022гг запланировано $50-55 млрд расходов на инфраструктуру. В планах Джо Байдена - поддержка альтернативной энергетики.

- Дивидендная доходность -2,1% годовых. NEE - "дивидендный аристократ". Средний прирост выплат за 5 лет - 12,7% годовых. Ближайшая экс-дивидендная дата - 1 июня.

- Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $90. Это предполагает 21% потенциал роста от уровня пятницы.

- Не очень высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынком. Бета бумаг за три года составляет 0,85. В среднем это означает, что при падении S&P 500 на 1% бумаги снижаются на 0,85%. При росте ситуация в противоположную сторону.

Отмечает аналитик BCS Express и возможные риски:

- Достаточно высокие значения мультипликаторов. Показатель PEG равен 3,4. При прочих равных условиях, о привлекательности бумаг свидетельствует PEG ниже 1.

- Общий риск снижения рынка США.

NextEra Energy (NEE) - крупнейшая электроэнергетическая компания в США, которая обслуживает 5,6 млн клиентов.

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