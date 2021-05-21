Рубль вечером в пятницу продолжает слабо дорожать к доллару и евро перед выходными днями на фоне растущей нефти

Москва. 21 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне заметно растущей нефти и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 73,49 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,5 руб./EUR1, подешевев на 41 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 20,7 копейки - до 80,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает подрастать к доллару и евро на вечерних торгах на фоне заметно дорожающей нефти. Поддержку рублю оказывают также увеличение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы и надежды на смягчение геополитической напряженности вокруг России в период подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Позитивные настроения на внешних рынках обусловлены некоторыми предварительными данными за май по деловой активности в еврозоне, некоторых отдельных европейских экономик и США. Трейдеры при этом оценивают статданные по американской США в контексте возможных дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС).

На пятницу запланированы выступления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберта Каплана и главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Ранее Каплан заявлял, что ФРС следует начать обсуждение вопроса о сокращении ежемесячных объемов выкупа активов в рамках программы количественного смягчения. Дейли, в свою очередь, указывала, что регулятору пока рано сокращать денежно-кредитные стимулы.

Ранее на этой неделе был опубликован протокол апрельского заседания американского Центробанка, в котором многие экономисты увидели "ястребиные" сигналы.

Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США, рассчитываемый Markit, в мае повысился до 61,5 пункта с 60,5 пункта в апреле.

Индекс PMI, отражающий активность в секторе услуг США, по предварительным расчетам, составил в мае 70,1 пункта по сравнению с 64,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные компании Markit.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны (PMI) в текущем месяце вырос до максимальным с июня 2018 года 55,1 пункта с 50,5 пункта в апреле при прогнозном повышении до 52,3 пункта.

Индекс активности в сфере услуг Германии в текущем месяце достиг максимальных с июля 2020 года 52,8 пункта против 49,9 пункта в апреле при прогнозе на уровне 52 пунктов.

Во Франции сводный PMI подскочил в мае до 57 пунктов с 51,6 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение индекса с июля 2020 года. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение показателя до 53,7 пункта.

Индекс в секторе услуг Франции вырос до 56,6 пункта с 50,3 пункта, также достигнув максимума с июля прошлого года. Промышленный PMI поднялся до 59,2 пункта с 58,9 пункта, приблизившись к установленному в марте 20-летнему максимуму. Аналитики в среднем прогнозировали показатели на уровне 53 пункта и 58,5 пункта соответственно.

Россия по-прежнему позитивно относится к предложению американского президента о встрече с российским лидером, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы в целом позитивно относимся к предложению президента Байдена о том, чтобы провести встречу с президентом Путиным", - сказал Лавров, выступая перед участниками марафона "Новое знание".

Лавров назвал откровенным свой разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который состоялся в ночь на четверг в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Сразу после переговоров Лавров подчеркивал, что "есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, в пятницу рубль подрастает и к доллару, и к евро, несмотря на разнонаправленную динамику других валют emerging markets. "Снижение геополитических рисков после встречи глав МИД РФ и США продолжает поддерживать российские активы. Продажи выручки от экспорта в преддверии уплаты налогов также позитивны для рубля, однако слабый спрос на риск ограничивает перспективы роста российских активов. Мы ожидаем, что курс пары "доллар-рубль" вряд ли закончит неделю ощутимо ниже 73,5 руб./$1", - говорит Кадулин.

"Валютный рынок всю неделю вел себя нелогично. На фоне падения сырьевых котировок рубль или укреплялся, или просто стоял на месте. Доллар к вечеру пятницы торгуется по 73,5 руб./$1 и может балансировать в диапазоне 73,1-74,5 руб./$1. Сила рубля явно преувеличена. Евро торгуется по 89,5 руб./EUR1 и способен двигаться в рамках 89,5-90,5 руб./EUR1. Доллар США снизился по итогам недели на 0,8%, евро снизился на 0,2%", - отмечает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть эталонных марок ускорили темпы роста вечером в пятницу, но все равно могут продемонстрировать недельное снижение в пределах 3%. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК поднялась на 2,69% - до $66,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 3,28% - до $63,97 за баррель.

Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Президент Исламской Республики Хасан Рухани накануне заявил, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые.

Снижению цен на нефть в последнее время также способствуют растущие опасения экономистов в отношении усиливающейся инфляции, которая может заставить Федеральную резервную систему приступить к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось, пишет Bloomberg.

Цены на нефть, однако, на данный момент более чем на 25% выше, чем в начале текущего года, что отражает ожидания роста спроса на энергоносители в США, Китае и ряде стран Европы, где ситуация с пандемией COVID-19 существенно улучшилась за последнее время.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,04 копейки, до 73,5803 руб./$1, и увеличил курс евро на 17,38 копейки, до 89,9446 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 16,1 копейки по отношению к четвергу и составил 73,4695 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 13,52 копейки и составил 73,4807 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 865,254 млн, из которых $559,906 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 305,348 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" подрос на 2,98 копейки, до 89,8181 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 7,18 копейки и составил 89,7333 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR435,564 млн, из которых EUR163,601 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR271,963 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,05% и 5,13% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 5,27% и 5,72% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 5,83% годовых.