Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом благодаря ослаблению геополитических рисков

Москва. 21 мая. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и отскочившей нефтью (Brent превысила $66 за баррель), неделя также завершилась в мажорных настроениях благодаря ослаблению геополитических рисков в свете ожидаемого в июне саммита президентов России и США.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3660,48 пункта (+0,7%, утром индекс опускался в район 3620 пунктов), индекс РТС - 1569,55 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 73,47 рубля (-0,06 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6-1,3%, доллар подешевел на 0,54 рубля.

В пятницу лидировали в росте расписки Ozon (MOEX: OZON) (+3%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4% и +16,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%).

Подешевели бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Мосбиржи" (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Член совета директоров "Интер РАО" Елена Сапожникова заявила в пятницу, что компания не планирует выплачивать промежуточные дивиденды, однако важно то, что будет сохранен общий уровень выплат.

Негативом для акций "Газпрома" выступает новость, что сенаторы-республиканцы в США внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2", пишет The Hill. Ранее администрация президента США Джо Байдена решила, что откажется от ограничительных мер в отношении проекта.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ после утренней консолидации возобновил рост вслед за миром благодаря сильной статистике по еврозоне. Нефть Brent отскочила выше $66 за баррель, что позитивно сказалось на секторе нефти и газа, который накануне выступил аутсайдером торгов. Выросли акции "Русала" на фоне роста цен на алюминий. Отказ от дивидендов "Русала" сделан в пользу экологической модернизации. Однако роста "Русала" не хватило, чтобы компенсировать негативную динамику других металлургов ("Северсталь", "АЛРОСА", НЛМК, "Норникеля").

Продолжили рост акции "Аэрофлота", поскольку авиаперевозки постепенно восстанавливаются и во II полугодии можно ожидать положительного финансового потока крупнейшего авиаперевозчика страны. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ снизилась в I квартале на 46,5% (до 3,8 млрд рублей) при росте выручки в 2,4 раза (до 20,3 млрд рублей). Однако рынок разочарован тем, что компания продолжает говорить о сохранении дивидендной политики, предусматривающей выплаты акционерам на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО. Впрочем, менеджмент также заявляет о поиске других возможностей повышения стоимости акций.

Предварительный британский сводный индикатор деловой активности в мае показал самый сильный рост за всю историю, поднявшись до 62,0 пункта с 60,7 пункта в апреле. Вполне очевидно, что данный рост базируется на выходе экономики из ограничений пандемии. Великобритания является одной из стран с наибольшей долей привитого населения. Розничные продажи в Великобритании выросли за апрель на 9,2%, что вдвое превысило прогнозы экономистов, ожидавших рост на 4,5%. Вероятно, что выход из ограничений также связан с повышением потребительской активности на фоне открытия торговых центров.

В пользу роста нефти продолжает играть относительно слабый доллар и уверенные прогнозы. Так, аналитики Barclays полагают, что спрос продолжает восстанавливаться на фоне открытия экономик. Продление ограничений на передвижение в Азии может несколько замедлить восстановление спроса, но вряд ли остановит его на длительный период. В текущем году Barclays ждет среднюю цену Brent на уровне $66, а WTI - на уровне $62 за баррель. Снятие санкций с Ирана увеличивает понижательные риски в II полугодии, но это также может заставить ОПЕК+ более медленно восстанавливать добычу, отмечает аналитик.

Американские инвесторы также закладываются на то, что индексы деловой активности в США продолжат улучшаться на фоне выхода из ограничений пандемии. Вероятно, что представители ФРС также добавят оптимизма своими заверениями по поводу сохранения стимулов (на пятницу запланированы выступления президентов ФРБ Далласа Роберта Каплана и ФРБ Сан-Франциско Мэри Дели).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, западные площадки в пятницу растут вследствие сильной статистики по индексам деловой активности. В США предварительные данные по PMI за май оказались лучше ожиданий и составили в производственном секторе 61,5 пункта, в секторе услуг - 70,1 пункта. При этом покупки на рынках сдержали данные по продажам жилья на вторичном рынке в Штатах (5,85 млн домов, ожидалось 6,09 млн домов). Нефть выросла в рамках коррекции на ожиданиях восстановления мировой экономики.

Надежды инвесторов на снижение геополитических рисков могут способствовать дальнейшему росту бумаг Сбербанка, которые нацелены на закрытие дивидендного "гэпа". Просели акции ВТБ, продолжая отыгрывать новость с продажей "Трастом" крупного пакета акций ВТБ.

В начале следующей недели российский рынок вместе с внешними фондовыми площадками может продолжить восходящую динамику, отыгрывая позитивную статистику по индексам деловой активности. В результате индекс МосБиржи попытается обновить исторические максимумы, установленные в начале мая чуть выше 3700 пунктов, считает Лящук.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, на уходящей неделе по мировым фондовым рынкам снова "пробежала дрожь" из-за сохраняющихся инфляционных рисков и опасений сворачивания сверхмягкой ДКП в США ранее базовых ожиданий. В середине недели рынки насторожил протокол апрельского заседания ФРС - ряд участников этого заседания выразили желание обсудить сокращение объемов покупки активов, если экономика США продолжит восстанавливаться столь же активными темпами и сохранится инфляционное давление. Впрочем, кардинально настроения на рынках не изменились, ведь о выходе Федрезерва из режима активного стимулирования в ближайшей перспективе пока что речи не идет. К концу недели покупатели постепенно вернули инициативу в свои руки. Первые оценки деловой активности в еврозоне в мае превысили ожидания аналитиков, при этом особенно порадовала динамика в сфере услуг. Сильные данные по розничным продажам за апрель и предварительные майские PMI в производственном секторе и секторе услуг представила Великобритания.

Нефтяные цены приостановили падение и в пятницу вновь нацелены вверх. На неделе сигналы о прогрессе в переговорах Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке заставили нефть Brent отступить от уровня $70 за баррель, так как потенциально на мировой рынок могут вернуться поставки иранской нефти, заметно повлияв на баланс предложения и спроса. Впрочем, полной ясности с иранским вопросом нет, в то время как прогресс в массовой вакцинации, снятие ограничений в ряде стран, довольно бодрый старт автомобильного сезона в США и восстановление авиатрафика постепенно увеличивают спрос на энергоносители.

Глобальным негативом по-прежнему остается пандемия коронавируса, особенно тревожит ситуация в азиатском регионе. В Индии динамику заболеваемости COVID-19 с трудом удалось развернуть к снижению, однако беспокойство вызывают новые вспышки на Тайване, в Сингапуре и Японии.

Специфическим фактором поддержки рублевых активов остается улучшение геополитического фона. Глава МИД РФ Сергей Лавров позитивно оценил итоги встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, прошедшей в четверг в Рейкьявике. Также произошло смягчение санкционной риторики по "Северному потоку 2". Все это формирует довольно благоприятную почву перед ожидающейся в июне встречей глав России и США. На следующей неделе внимание инвесторов будет по-прежнему приковано к сигналам регуляторов, ключевым статистическим маркерам, вирусным сводкам ВОЗ, геополитике и сырьевым ценам. Несмотря на постепенное сезонное замедление торговой активности, российский рынок до лета не теряет шансов протестировать новые максимумы по индексу МосБиржи, считает Бахтин.

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-1,8%, прервав трехдневную череду снижений. Улучшению настроений инвесторов способствовали лучшие, чем ожидалось, данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США.

Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на прошлой неделе на 34 тыс. - до 444 тыс., что является минимумом с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 450 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%), растут Европа (индексы DAX и CAC 40 в плюсе на 0,4-0,7%, FTSE топчется на уровне четверга) и США (индекс S&P 500 прибавил 0,3% и превысил 4170 пунктов).

Розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 9,2% относительно марта при прогнозах роста на 4,5%. В годовом выражении продажи взлетели на рекордные 42,4%, что обусловлено низкой сравнительной базой прошлого года, когда были введены первые карантинные ограничения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 (ожидался рост на 36,8%).

На нефтяном рынке цены в пятницу отскочили вверх, но неделя завершается снижением; цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,6 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $66,89 за баррель (+2,7% и -2,3% в четверг), июльская цена WTI - $64,0 за баррель (+3,3% и -2,2% накануне).

Давление на рынок ранее оказали опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе. Президент Исламской Республики Хасан Рухани накануне заявил, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые.

Тем не менее, цены на нефть остаются более чем на 25% выше, чем в начале текущего года, что отражает ожидания роста спроса на энергоносители в США, Китае и ряде стран Европы, где ситуация с пандемией COVID-19 существенно улучшилась за последнее время.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+9,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,1%).

Подешевели бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-14,8%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-5,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-4,2%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3%).

Совет директоров ПАО "Квадра" (MOEX: TGKD) (-1,2% и +0,5% "префы") рекомендовал акционерам на годовом собрании 25 июня принять решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2020 года, говорится в материалах компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,3 млрд рублей (из них 14,742 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,891 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,141 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").