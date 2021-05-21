.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом благодаря ослаблению геополитических рисков
.
ГЛАВНОЕ
Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП России на 2021 год до 2,7%
ЕК повысила прогнозы роста ВВП РФ на 2021 и 2022 гг., предупредив, однако, что структура экономики и возобновившая геополитическая напряженность позволяют рассчитывать лишь на умеренное увеличение ВВП в обозримом будущем
 
В России вновь бум финансовых пирамид
Банк России в 1-м квартале 2021 года выявил 361 нелегальную финансовую компанию - в прошлом году подобных организаций в январе-марте насчитывалось 369. Об этом "Известиям" сообщили в Центробанке. "Число выявленных компаний с признаками финансовых...
 
Дефицит чипов может затронуть российский госсектор
Мировой дефицит микрочипов может сорвать планы по цифровизации российского госсектора, предупреждают отечественные производители микроэлектроники. В частности, нехватка микросхем повлияет на сроки поставок серверов, которые в рамках цифровой...
 
В России запускается ресурс "Мошеловка" для борьбы с мошенниками
В пятницу на Российском интернет-форуме-2021 Народный фронт презентует платформу "Мошеловка" или волонтеры против мошенничества, сообщают "Известия". Гражданам, которые или пострадали от действий злоумышленников, или получили подозрительные звонки,...
 
21 мая 2021 года 19:33

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом благодаря ослаблению геополитических рисков

Москва. 21 мая. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и отскочившей нефтью (Brent превысила $66 за баррель), неделя также завершилась в мажорных настроениях благодаря ослаблению геополитических рисков в свете ожидаемого в июне саммита президентов России и США.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3660,48 пункта (+0,7%, утром индекс опускался в район 3620 пунктов), индекс РТС - 1569,55 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 73,47 рубля (-0,06 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6-1,3%, доллар подешевел на 0,54 рубля.

В пятницу лидировали в росте расписки Ozon (MOEX: OZON) (+3%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4% и +16,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,5% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%).

Подешевели бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Мосбиржи" (-1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

Член совета директоров "Интер РАО" Елена Сапожникова заявила в пятницу, что компания не планирует выплачивать промежуточные дивиденды, однако важно то, что будет сохранен общий уровень выплат.

Негативом для акций "Газпрома" выступает новость, что сенаторы-республиканцы в США внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2", пишет The Hill. Ранее администрация президента США Джо Байдена решила, что откажется от ограничительных мер в отношении проекта.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ после утренней консолидации возобновил рост вслед за миром благодаря сильной статистике по еврозоне. Нефть Brent отскочила выше $66 за баррель, что позитивно сказалось на секторе нефти и газа, который накануне выступил аутсайдером торгов. Выросли акции "Русала" на фоне роста цен на алюминий. Отказ от дивидендов "Русала" сделан в пользу экологической модернизации. Однако роста "Русала" не хватило, чтобы компенсировать негативную динамику других металлургов ("Северсталь", "АЛРОСА", НЛМК, "Норникеля").

Продолжили рост акции "Аэрофлота", поскольку авиаперевозки постепенно восстанавливаются и во II полугодии можно ожидать положительного финансового потока крупнейшего авиаперевозчика страны. Чистая прибыль "Интер РАО" по РСБУ снизилась в I квартале на 46,5% (до 3,8 млрд рублей) при росте выручки в 2,4 раза (до 20,3 млрд рублей). Однако рынок разочарован тем, что компания продолжает говорить о сохранении дивидендной политики, предусматривающей выплаты акционерам на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО. Впрочем, менеджмент также заявляет о поиске других возможностей повышения стоимости акций.

Предварительный британский сводный индикатор деловой активности в мае показал самый сильный рост за всю историю, поднявшись до 62,0 пункта с 60,7 пункта в апреле. Вполне очевидно, что данный рост базируется на выходе экономики из ограничений пандемии. Великобритания является одной из стран с наибольшей долей привитого населения. Розничные продажи в Великобритании выросли за апрель на 9,2%, что вдвое превысило прогнозы экономистов, ожидавших рост на 4,5%. Вероятно, что выход из ограничений также связан с повышением потребительской активности на фоне открытия торговых центров.

В пользу роста нефти продолжает играть относительно слабый доллар и уверенные прогнозы. Так, аналитики Barclays полагают, что спрос продолжает восстанавливаться на фоне открытия экономик. Продление ограничений на передвижение в Азии может несколько замедлить восстановление спроса, но вряд ли остановит его на длительный период. В текущем году Barclays ждет среднюю цену Brent на уровне $66, а WTI - на уровне $62 за баррель. Снятие санкций с Ирана увеличивает понижательные риски в II полугодии, но это также может заставить ОПЕК+ более медленно восстанавливать добычу, отмечает аналитик.

Американские инвесторы также закладываются на то, что индексы деловой активности в США продолжат улучшаться на фоне выхода из ограничений пандемии. Вероятно, что представители ФРС также добавят оптимизма своими заверениями по поводу сохранения стимулов (на пятницу запланированы выступления президентов ФРБ Далласа Роберта Каплана и ФРБ Сан-Франциско Мэри Дели).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, западные площадки в пятницу растут вследствие сильной статистики по индексам деловой активности. В США предварительные данные по PMI за май оказались лучше ожиданий и составили в производственном секторе 61,5 пункта, в секторе услуг - 70,1 пункта. При этом покупки на рынках сдержали данные по продажам жилья на вторичном рынке в Штатах (5,85 млн домов, ожидалось 6,09 млн домов). Нефть выросла в рамках коррекции на ожиданиях восстановления мировой экономики.

Надежды инвесторов на снижение геополитических рисков могут способствовать дальнейшему росту бумаг Сбербанка, которые нацелены на закрытие дивидендного "гэпа". Просели акции ВТБ, продолжая отыгрывать новость с продажей "Трастом" крупного пакета акций ВТБ.

В начале следующей недели российский рынок вместе с внешними фондовыми площадками может продолжить восходящую динамику, отыгрывая позитивную статистику по индексам деловой активности. В результате индекс МосБиржи попытается обновить исторические максимумы, установленные в начале мая чуть выше 3700 пунктов, считает Лящук.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, на уходящей неделе по мировым фондовым рынкам снова "пробежала дрожь" из-за сохраняющихся инфляционных рисков и опасений сворачивания сверхмягкой ДКП в США ранее базовых ожиданий. В середине недели рынки насторожил протокол апрельского заседания ФРС - ряд участников этого заседания выразили желание обсудить сокращение объемов покупки активов, если экономика США продолжит восстанавливаться столь же активными темпами и сохранится инфляционное давление. Впрочем, кардинально настроения на рынках не изменились, ведь о выходе Федрезерва из режима активного стимулирования в ближайшей перспективе пока что речи не идет. К концу недели покупатели постепенно вернули инициативу в свои руки. Первые оценки деловой активности в еврозоне в мае превысили ожидания аналитиков, при этом особенно порадовала динамика в сфере услуг. Сильные данные по розничным продажам за апрель и предварительные майские PMI в производственном секторе и секторе услуг представила Великобритания.

Нефтяные цены приостановили падение и в пятницу вновь нацелены вверх. На неделе сигналы о прогрессе в переговорах Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке заставили нефть Brent отступить от уровня $70 за баррель, так как потенциально на мировой рынок могут вернуться поставки иранской нефти, заметно повлияв на баланс предложения и спроса. Впрочем, полной ясности с иранским вопросом нет, в то время как прогресс в массовой вакцинации, снятие ограничений в ряде стран, довольно бодрый старт автомобильного сезона в США и восстановление авиатрафика постепенно увеличивают спрос на энергоносители.

Глобальным негативом по-прежнему остается пандемия коронавируса, особенно тревожит ситуация в азиатском регионе. В Индии динамику заболеваемости COVID-19 с трудом удалось развернуть к снижению, однако беспокойство вызывают новые вспышки на Тайване, в Сингапуре и Японии.

Специфическим фактором поддержки рублевых активов остается улучшение геополитического фона. Глава МИД РФ Сергей Лавров позитивно оценил итоги встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, прошедшей в четверг в Рейкьявике. Также произошло смягчение санкционной риторики по "Северному потоку 2". Все это формирует довольно благоприятную почву перед ожидающейся в июне встречей глав России и США. На следующей неделе внимание инвесторов будет по-прежнему приковано к сигналам регуляторов, ключевым статистическим маркерам, вирусным сводкам ВОЗ, геополитике и сырьевым ценам. Несмотря на постепенное сезонное замедление торговой активности, российский рынок до лета не теряет шансов протестировать новые максимумы по индексу МосБиржи, считает Бахтин.

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-1,8%, прервав трехдневную череду снижений. Улучшению настроений инвесторов способствовали лучшие, чем ожидалось, данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США.

Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на прошлой неделе на 34 тыс. - до 444 тыс., что является минимумом с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 450 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%), растут Европа (индексы DAX и CAC 40 в плюсе на 0,4-0,7%, FTSE топчется на уровне четверга) и США (индекс S&P 500 прибавил 0,3% и превысил 4170 пунктов).

Розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 9,2% относительно марта при прогнозах роста на 4,5%. В годовом выражении продажи взлетели на рекордные 42,4%, что обусловлено низкой сравнительной базой прошлого года, когда были введены первые карантинные ограничения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 (ожидался рост на 36,8%).

На нефтяном рынке цены в пятницу отскочили вверх, но неделя завершается снижением; цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,6 выше уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $66,89 за баррель (+2,7% и -2,3% в четверг), июльская цена WTI - $64,0 за баррель (+3,3% и -2,2% накануне).

Давление на рынок ранее оказали опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе. Президент Исламской Республики Хасан Рухани накануне заявил, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые.

Тем не менее, цены на нефть остаются более чем на 25% выше, чем в начале текущего года, что отражает ожидания роста спроса на энергоносители в США, Китае и ряде стран Европы, где ситуация с пандемией COVID-19 существенно улучшилась за последнее время.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+9,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,1%).

Подешевели бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-14,8%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-5,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-4,2%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3%).

Совет директоров ПАО "Квадра" (MOEX: TGKD) (-1,2% и +0,5% "префы") рекомендовал акционерам на годовом собрании 25 июня принять решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2020 года, говорится в материалах компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,3 млрд рублей (из них 14,742 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,891 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,141 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 мая 2021 года 20:17
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции NextEra Energy с целью $80
BCS Express 21 мая 2021 года открыл торговую идею "покупать акции NextEra Energy с целью $80 за штуку". Цена входа: $74,4 за штуку, потенциальная доходность: 7,5%; горизонт инвестирования: 4 месяца, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко указывает на...    читать дальше
.
21 мая 2021 года 19:45
Рубль вечером в пятницу продолжает слабо дорожать к доллару и евро перед выходными днями на фоне растущей нефти
Москва. 21 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне заметно растущей нефти и перед выходными днями.    читать дальше
.
21 мая 2021 года 19:31
Рынок акций РФ на неделе подрос за счет сокращения геополитических рисков
Рынок акций РФ на неделе умеренно подрос при смешанной динамике blue chips - падение внешних рынков и нефти на опасениях сворачивания стимулирующих мер Федрезерва США компенсировались укреплением рубля благодаря сокращению геополитической напряженности в свете ожиданий июньской встречи президентов России и США. Также поддержку покупателям оказали новости о решении администрации Белого дома не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2".    читать дальше
.
21 мая 2021 года 18:54
Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались незначительными, Минфин разместил бумаги на EUR1,5 млрд
Москва. 21 мая. Изменения котировок российских еврооблигаций по итогам недели оказались незначительными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков, которые, с одной стороны, находились под давлением опасений возможного более раннего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, а с другой стороны - ощущали поддержку благодаря позитивной макроэкономической статистике. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали за пять дней ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях недельной давности.    читать дальше
.
21 мая 2021 года 18:46
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"Финам" рекомендует покупать привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка с целевой ценой на конец 2021г 341,2 руб. и 379,1 руб. за штуку соответственно, что предполагает потенциал роста 25,3% по "префам" и 21,8% по "обычке", сообщается в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Игорь...    читать дальше
.
21 мая 2021 года 18:08
"Финам" рекомендует покупать акции Норникеля с целью 31740 руб
"Финам" рекомендует покупать акции "Норильского никеля" с целью 31740 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 16,8% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Годовое собрание акционеров "Норникеля" утвердило финальные дивиденды по итогам 2020г в размере...    читать дальше
.
21 мая 2021 года 17:42
Котировки акций Apple могут вырасти до $145 на горизонте трех месяцев - "Фридом Финанс"
Котировки акций Apple Inc. могут вырасти до $145 за штуку на горизонте ближайших трех месяцев, считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Компания закрыла последний квартал ростом выручки на 53,6% и прибыли на 119%. Текущие три месяца (с апреля по июнь) обещают порядка 40% роста в...    читать дальше
.
21 мая 2021 года 17:22
"Финам" рекомендует покупать акции Applied Materials с прогнозной ценой $156,7
"Финам" рекомендует покупать акции Applied Materials со среднесрочной прогнозной ценой $156,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 20,3% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Applied Materials, рассчитывая, что компания продолжит...    читать дальше
.
21 мая 2021 года 16:58
Акции Интер РАО, НМТП и "префы" Башнефти будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Интер РАО", "НМТП" и привилегированные бумаги "Башнефти" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "28 мая "Интер РАО" представит финансовые результаты за I квартал года. Операционные метрики компании улучшились в...    читать дальше
.
21 мая 2021 года 16:38
Возможно закрепление рубля ниже 73,5 руб./$1 на следующей неделе - "Открытие Брокер"
Возможно закрепление курса рубля к доллару ниже уровня в 73,5 руб./$1 на следующей неделе, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова. "На предстоящей неделе в пользу рубля продолжит работать фактор снижения внешнеполитических рисков....    читать дальше
.
21 мая 2021 года 16:15
Акции JD.com привлекательны для долгосрочной инвестиции - "Фридом Финанс"
Акции JD.com Inc. привлекательны для долгосрочной инвестиции с прогнозной ценой $113 за штуку в перспективе года, что предполагает потенциал роста 66% от текущего уровня, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "В течение последних трех месяцев котировки акций JD.com упали 28% на фоне общего...    читать дальше
.
21 мая 2021 года 15:54
Котировки бумаг Qiwi могут вырасти на 8% в течение года - Sber CIB
Потенциал роста бумаг Qiwi на горизонте 12 месяцев составляет 8%, говорится в комментарии Sber CIB. Ограничения ЦБ РФ на платежи через систему переводов Qiwi , введённые в конце прошлого года, не могли не сказаться на финансовых результатах компании, отмечают эксперты инвестбанка. Её совокупная...    читать дальше
.
21 мая 2021 года 15:45
Рубль днем дорожает к доллару и евро благодаря внешнему позитиву и надеждам на улучшение геополитической ситуации вокруг РФ
Москва. 21 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль растет к бивалютной корзине в условиях позитивной динамики внешних рынков, роста спроса на риск и благодаря надеждам на улучшение взаимоотношений между Россией и США.    читать дальше
.
21 мая 2021 года 15:31
Возможно обновление максимумов индекса Мосбиржи до конца мая - BCS Express
Возможно обновление максимумов по индексу Мосбиржи до конца мая текущего года, говорится в комментарии BCS Express. "Внимание инвесторов на следующей неделе будет по-прежнему приковано к сигналам регуляторов, ключевым статистическим маркерам, вирусным сводкам ВОЗ, геополитике и сырьевым ценам....    читать дальше
.
21 мая 2021 года 15:10
Цена акций "Газпром нефти" может подняться до 388 руб. и выше - "Велес Капитал"
Цена акций "Газпром нефти" может подняться до 388 рублей за шутку и даже выше, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "Газпром нефти" после публикации ранее на неделе финансовых результатов за первый квартал текущего года пытаются развить...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.