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21 мая 2021 года 19:31

Рынок акций РФ на неделе подрос за счет сокращения геополитических рисков

Рынок акций РФ на неделе умеренно подрос при смешанной динамике blue chips - падение внешних рынков и нефти на опасениях сворачивания стимулирующих мер Федрезерва США компенсировались укреплением рубля благодаря сокращению геополитической напряженности в свете ожиданий июньской встречи президентов России и США. Также поддержку покупателям оказали новости о решении администрации Белого дома не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2".

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 13 по 19 мая составил $98 млн - лучший показатель во втором квартале. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $60 млн против ушедших ранее $50 млн.

В период с 17 по 21 мая индекс МосБиржи вырос на 0,6% и составил 3660,48 пункта, индекс РТС прибавил 1,3% и достиг 1569,55 пункта на фоне снижения доллара до 73,47 руб./$1 (-0,54 рубля) и упавшей июльской нефти Brent до $66,89 за баррель (-2,8%).

Неделя на рынке акций РФ началась с осторожного роста индексов вслед за нефтью (Brent превысила $69 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы из-за опасений ужесточения монетарной политики центробанков на фоне нарастающей инфляции; индекс МосБиржи поднялся к 3640 пунктам, при этом лидерами роста выступили бумаги "Аэрофлота" (+5,3%), "Сургутнефтегаза" (+2,6%) и "Газпрома" (+1,3%).

Поддержку акциям "Газпрома" в понедельник оказал ряд новостей. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе сообщил, что газопровод "Северный поток 2" будет построен, на сегодняшний день осталось построить еще 80 км. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) разрешило немедленно продолжить строительство газопровода "Северный поток 2" в германской исключительной экономической зоне, сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, концерн опубликовал сильный квартальный отчет по РСБУ: чистая прибыль составила 362,637 млрд рублей после 294,748 млрд рублей убытка за январь-март 2020 года. Показатель чистой прибыли оказался максимальным за последние 9 кварталов.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост вслед за внешними фондовыми площадками на фоне ожиданий продолжения мягкой монетарной политики Федрезерва США и постепенного снятия карантинных ограничений в ряде ведущих стран; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3700 пунктов, но удержать его не смог из-за просевшей нефти (Brent после тестирования рубежа $70 за баррель развернулась вниз и просела к $69,2 за баррель).

Ритейлер "Магнит" (+1,8%) достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited за 92,4 млрд руб. Чистая прибыль "Газпром нефти" (+1%) по МСФО в I квартале 2021 года превысила 84 млрд руб. по сравнению с убытком годом ранее. Выросли акции "ФосАгро" (+4,4%) на фоне рекомендаций совета директоров выплатить за I квартал 105 рублей на акцию (35 руб. на GDR) из нераспределенной чистой прибыли (дата закрытия реестра 5 июля).

В среду рынок акций РФ снизился вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent упала в район $66 за баррель на новостях о прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе) в ожидании выхода протоколов апрельского заседания Федрезерва США, где инвесторы надеялись увидеть намеки на возможное сокращение стимулирующих мер из-за нарастающей инфляции; индекс МосБиржи просел в район 3635 пунктов, при этом выросли расписки "Ленты" (+2,1%), бумаги "Газпрома" (+0,5%) и "Сургутнефтегаза" (+0,4%) на корпоративных новостях.

Ритейлер "Лента" заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро денежными средствами. Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал дивиденды за 2020 год в размере 6,72 руб. на привилегированную и 0,7 руб. на обыкновенную акцию (отсечка реестра 20 июля). Спрос на акции "Газпрома" усилился на новостях, что Вашингтон отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за сооружение газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя Матиаса Варнига.

Давление на расписки Ozon (-1%) оказали новости, что акционеры компании продают до 5,97 млн ADR компании (около 2,9%) на рынке по цене в диапазоне $49-50 за ADR, что соответствовало дисконту к рынку в размере 3-5%.

В четверг рынок акций РФ после дневного снижения смог отыграть потери вместе с нефтью и на фоне коррекции на фондовых площадках Европы и США после провала из-за опасений сворачивания стимулирующих мер Федрезерва; индексы МосБиржи и РТС смогли выйти в небольшой "плюс", при этом лидировали бумаги металлургов во главе с акциями "Мечела" (+10,4% и +13,5% "префы"), подогретых хорошим квартальным отчетом.

Госдеп США в среду проинформировал Конгресс США, что администрация Белого дома решила не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2". Однако глава Госдепа США Энтони Блинкен вновь заявил, что администрация США будет продолжать препятствовать реализации проекта "Северный поток 2", "способного поставить под удар энергетическую безопасность Европы, безопасность Украины, восточного "фланга" НАТО и стран ЕС". Госсекретарь США Блинкен также заявил, что встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена может состояться в ближайшие недели.

EBITDA группы "Мечел" в I квартале выросла на 39% к аналогичному периоду 2020 года (до 18,2 млрд рублей). Прибыль, приходящаяся на акционеров "Мечела", составила 7,9 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 36,9 млрд рублей годом ранее.

ПАО "Россети Юг" (+3,5%) в первом квартале 2021 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 691,785 млн рублей, что в 10,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пятницу рынок акций умеренно подрос вслед за фондовой Европой и нефтью. Brent отскочила в район $67 за баррель после тестирования поддержки $65 за баррель на фоне ожиданий наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Индекс МосБиржи поднялся в район 3660 пунктов. Негативом для акций "Газпрома" (-0,2%) стали известия, что сенаторы-республиканцы в США внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2".

В период с 17 по 21 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели "префы" "Мечела" (+34%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+18%), Polymetal (+10%); хуже рынка оказались акции ВТБ (-9%), "М.Видео" (-6%), En+ (-6%).

Динамика рынка акций РФ в конце мая будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в различных регионах мира, риторикой Запада в отношении России, а также макростатистикой. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3600-3720 пунктов, для индекса РТС - 1500-1650 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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