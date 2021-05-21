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21 мая 2021 года 18:54

Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались незначительными, Минфин разместил бумаги на EUR1,5 млрд

Москва. 21 мая. Изменения котировок российских еврооблигаций по итогам недели оказались незначительными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков, которые, с одной стороны, находились под давлением опасений возможного более раннего ужесточения денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, а с другой стороны - ощущали поддержку благодаря позитивной макроэкономической статистике. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали за пять дней ярко выраженной динамики, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях недельной давности.

В начале недели ситуация в секторе российских еврооблигаций была относительно спокойной на фоне стабильной конъюнктуры рынка американских казначейских обязательств и отсутствия новых сообщений на геополитическую тематику. При этом было видно, что опубликованные неделей ранее данные об апрельском росте инфляции в США по-прежнему оказывали определенное давление на рисковые активы, в частности, после небольшого отскока возобновилось падение американских акций. Таким образом, опасения относительно того, что растущая инфляция в США может заставить Федрезерв перейти к более раннему ужесточению денежно-кредитной политики, не давали сформироваться на мировых долговых рынках тенденции к ценовому росту.

Тенденция к плавному ценовому снижению сформировалась 18 мая, но снижение в целом было довольно скромным. При этом сообщения о том, что Минфин РФ готовится к новым размещениям еврооблигаций, номинированных в евро, не оказали значимого влияния на рынок, так как большинство торгуемых бумаг номинированы в долларах, и влияние "еврового" сегмента ограничено. В свою очередь, динамика US Treasuries во вторник не имела яркой направленности и, тем самым, не оказывала давления на еврооблигации развивающихся стран, в том числе и России.

Давление продавцов на рынке отечественных евробондов усилилось в середине недели на фоне падения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, в том числе к нефтяным фьючерсам. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 2 базисных пункта, до 2,67% годовых. При этом US Treasuries в течение большей части дня не демонстрировали яркой динамики в ожидании публикации протокола апрельского заседания ФРС. На первый план вышли опасения относительно того, что наметившееся в США и других странах ускорение инфляции может вынудить Федрезерв и другие мировые центробанки начать ужесточение денежно-кредитной политики в более ранние сроки, нежели это прогнозировалось еще пару месяцев назад. Дополнительное давление на отечественные еврооблигации также оказали заметно упавшие мировые цены на нефть.

Опубликованные протоколы апрельского заседания ФРС США показали, что при уверенном восстановлении экономики некоторые директора готовы начать обсуждение плана по сокращению программы поддержки рынка ликвидностью через выкуп облигаций. На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries поднялась на 4 базисных пункта - до 1,67% годовых.

После распродаж середины недели ситуация на мировых рынках капитала в четверг-пятницу улучшилась, что привело к активизации спроса и на российские еврооблигации. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказало некоторое снижение геополитической напряженности в отношении РФ. При этом Минфин решился на размещение двух траншей валютных облигаций России, номинированных в евро, на общую сумму EUR1,5 млрд.

Россия 20 мая разместила новый выпуск 15-летних еврооблигаций на 1 млрд евро с доходностью 2,65% годовых и доразместила долговые бумаги с погашением в ноябре 2027 года на 500 млн евро по цене 98,5% от номинала. Итоговый спрос на 15-летние евробонды РФ превысил 1,4 млрд евро, на доразмещаемые евробонды-2027 он составил более 700 млн евро. Первоначальный ориентир доходности нового 15-летнего выпуска составлял около 2,875% годовых, финальный ориентир был установлен в диапазоне 2,65-2,75% годовых. Ориентир цены доразмещения евробондов с погашением в ноябре 2027 года составлял не менее 98,5% номинала (соответствует доходности на уровне 1,3674% годовых), в ходе сбора заявок он не менялся. Организаторами размещения выступали "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sber CIB.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, прервав трехдневную череду снижений. Улучшению настроений инвесторов способствовали лучшие, чем ожидалось, данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. - до 444 тыс. человек, говорится в отчете, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 478 тыс., а не 473 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения числа заявок до 450 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Респонденты Dow Jones и The Wall Street Journal прогнозировали снижение до 452 тыс.

В последний день недели инициатива на мировых долговых рынках сохранилась за игроками на повышение. Таким образом, российским еврооблигациям удалось отыграть падение первой половины недели, а некоторые выпуски смогли даже выйти в небольшой плюс по отношению к закрытию 14 мая.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,11% и составила 115,32% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 1,5 пункта и 21 мая составил 177,5 базисного пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,3% - до 131,23% от номинала (их доходность снизилась на 2 пункта - до 3,79% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,25%, до 126,4% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1 пункт и составил 190 базисных пунктов), евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 0,2%, до 123,98% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 пункта - до 3,79% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю прибавил в цене 0,03%, подорожав до 111,24% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 2,26% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,06%, до 113,38% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 1,935% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 0,1%, подешевев до 108,94% от номинала (их спред к US Treasuries расширился за пять дней всего на 1 пункт, составив 80 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, вновь не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Инвесторов настораживает наблюдаемое в последнее время ускорение заболеваемости COVID-19 в мире, особенно в Индии, и введение новых ограничений в отдельных странах. Мировые долговые рынки негативно также реагируют и на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками для сдерживания инфляционных процессов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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