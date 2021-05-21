Рубль днем дорожает к доллару и евро благодаря внешнему позитиву и надеждам на улучшение геополитической ситуации вокруг РФ

Москва. 21 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль растет к бивалютной корзине в условиях позитивной динамики внешних рынков, роста спроса на риск и благодаря надеждам на улучшение взаимоотношений между Россией и США.

Курс доллара США составил 73,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,54 руб./EUR1, подешевев на 37 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,3 копейки - до 80,71 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 2,04 копейки, до 73,5803 руб./$1, и увеличил курс евро на 17,38 копейки, до 89,9446 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах на фоне увеличения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы и в надежде на смягчение геополитической напряженности вокруг России в период подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Россия по-прежнему позитивно относится к предложению американского президента о встрече с российским лидером, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы в целом позитивно относимся к предложению президента Байдена о том, чтобы провести встречу с президентом Путиным", - сказал Лавров, выступая перед участниками марафона "Новое знание".

Лавров назвал откровенным свой разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который состоялся в ночь на четверг в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Сразу после переговоров Лавров подчеркивал, что "есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы".

Позитивные настроения на внешних рынках обусловлены некоторыми предварительными данными за май по деловой активности в еврозоне и ряде европейских экономик. Так, показатель активности в сфере услуг еврозоны (PMI) в текущем месяце вырос до максимальным с июня 2018 года 55,1 пункта с 50,5 пункта в апреле при прогнозном повышении до 52,3 пункта.

Индекс активности в сфере услуг Германии в текущем месяце достиг максимальных с июля 2020 года 52,8 пункта против 49,9 пункта в апреле при прогнозе на уровне 52 пунктов.

Во Франции сводный PMI подскочил в мае до 57 пунктов с 51,6 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение индекса с июля 2020 года. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение показателя до 53,7 пункта.

Индекс в секторе услуг Франции вырос до 56,6 пункта с 50,3 пункта, также достигнув максимума с июля прошлого года. Промышленный PMI поднялся до 59,2 пункта с 58,9 пункта, приблизившись к установленному в марте 20-летнему максимуму. Аналитики в среднем прогнозировали показатели на уровне 53 пункта и 58,5 пункта соответственно.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать статданные по экономике США, пытаясь спрогнозировать дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС). Ранее на этой неделе был опубликован протокол апрельского заседания американского Центробанка, в котором многие экономисты увидели "ястребиные" сигналы.

Некоторые из руководителей Федрезерва в ходе заседания, проходившего 27-28 апреля, отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации, свидетельствует протокол.

Статданные по рынку труда США, обнародованные в четверг, оказались сильнее ожиданий, что также повысило аппетит к риску на мировых рынках. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. - до 444 тыс. человек, минимума с начала пандемии COVID-19, сообщило министерство труда США. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 450 тыс.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу, но могут продемонстрировать недельное снижение. Brent с начала недели потеряла в цене более 4% и продемонстрировала максимальное недельное падение с третьей недели марта, отмечает Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК поднялась на 1,6% - до $66,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,84% - до $63,08 за баррель.

Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Президент Исламской Республики Хасан Рухани накануне заявил, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые.

Снижению цен на нефть в последнее время также способствуют растущие опасения экономистов в отношении усиливающейся инфляции, которая может заставить Федеральную резервную систему приступить к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось, пишет Bloomberg.

Цены на нефть, однако, на данный момент более чем на 25% выше, чем в начале текущего года, что отражает ожидания роста спроса на энергоносители в США, Китае и ряде стран Европы, где ситуация с пандемией COVID-19 существенно улучшилась за последнее время.

"На руку российской валюте сейчас играет слабость доллара на глобальном рынке, который остается в русле медвежьего тренда, время от времени демонстрируя лишь вялые попытки отскока. Также сказывается налоговый период, который традиционно повышает привлекательность рубля. Но главным фактором, который толкает нашу валюту вверх несмотря на препятствия, остается пересмотр ожиданий инвесторов относительно отношений между Россией и США. Участники рынка надеются, что июньская встреча лидеров двух стран приведет как минимум к спаду напряженности между Москвой и Вашингтоном, а в идеале - завершится прорывом в отношениях. Слишком оптимистичные прогнозы выглядят неуместно, но на данном этапе помогают рублю продвигаться на север", - подчеркивает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"За последнюю неделю рубль укрепился примерно на 0,7% к доллару, что в целом можно считать средним результатом на общем фоне динамики валют EM (часть валют продемонстрировала схожий или чуть больший рост, часть валют показала снижение). В ближайшие дни рубль продолжит получать помощь на локальном рынке от налогового периода, однако с его окончанием ближе к концу месяца российская валюта соответственно лишится одного из заметных факторов поддержки", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,05% и 5,13% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца остались на прежнем уровне - 5,27% и 5,72% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 5,83% годовых.