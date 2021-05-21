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21 мая 2021 года 16:58
Акции Интер РАО, НМТП и "префы" Башнефти будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Интер РАО", "НМТП" и привилегированные бумаги "Башнефти" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "28 мая "Интер РАО" представит финансовые результаты за I квартал года. Операционные метрики компании улучшились в годовом сопоставлении на фоне более холодной температуры, поэтому показатели должны вырасти. Интересными моментами в отчете будут динамика EBITDA и чистой прибыли, размер денежной подушки и капитальные затраты. Сам по себе отчет может оказать сдержанное влияние на бумаги. Важнее будут комментарии менеджмента, в частности, про инвестпрограмму на текущий год, возможные апдейты по потенциальным M&A сделкам. Любые новости, которые будут касаться использования накопленного "кэша", могут оказывать влияние на динамику бумаг", - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. Аналитик также обращает внимание, что, с технической точки зрения бумаги консолидируются в диапазоне 4,9-5,2 руб. Текущие уровни, по его мнению, уже можно назвать привлекательными для среднесрочной перспективы. В отсутствие негативных шоков снижения котировок ниже 4,9 руб. ожидать сложно, считает Пучкарев. 26 мая совет директоров "НМТП" даст рекомендации по дивидендам за 2020 год, отмечает аналитик инвесткомпании. "Прошлый год был непростым для компании - снижение объемов перевалки нефти под влиянием сделки ОПЕК+ привело к ухудшению финансовых результатов, а отрицательные курсовые разницы и решение ФНС по налогу на прибыль стали причинами дополнительного сокращения чистой прибыли. Дивидендная политика "НМТП" предполагает распределение не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. При определении размера дивидендов также принимается во внимание свободный денежный поток. Если ориентироваться на выплату 50% от чистой прибыли, то дивиденды могут составить 0,13 руб. на бумагу, дивидендная доходность - 1,7%. Если в качестве дивидендной базы брать 100% от FCF, то получается около 0,92 руб. на акцию, дивдоходность - 12,1%. Сейчас нет понимания, какие выплаты будут рекомендованы. Можно лишь предположить, что их размер будет где-то между этими двумя значениями", - указывает Пучкарев. Эксперт BCS Express отмечает, что в случае рекомендации по дивидендам ближе к нижней границе вероятна негативная динамика цены акций, предыдущий минимум на 7,4 руб. может не устоять. Если же дивиденды окажутся ближе к верхней границе, то стоит ожидать роста котировок бумаг. Ближайшее сопротивление сейчас - 7,75 руб., в случае пробоя целью подъема может стать уровень 8 руб., полагает аналитик Совет директоров "Башнефти" 25 мая даст рекомендацию по дивидендам за 2020 год. В дивидендной политике компании целевой уровень дивидендов установлен на уровне 25% от чистой прибыли по МСФО, указывает Пучкарев. Проблема в том, констатирует он, что 2020 год "Башнефть" завершила с 7,2 млрд руб. убытка, показатель FCF за период также был отрицательным и составил -2,4 млрд руб. "Возможность выплаты дивидендов все же есть компания может использовать нераспределенную прибыль прошлых лет. Однако насколько вероятен такой сценарий, сказать сложно, - пишет эксперт инвесткомпании. - В любом случае решение по дивидендам должно прибавить волатильности акциям. Если "Башнефть" примет решение не выплачивать дивиденды, можно ожидать спуска котировок привилегированных акций к 1150 руб. В случае пробоя уровня целью падения станет отметка 1125 руб. Если компания примет решение о выплате дивидендов из прибыли прошлых лет, высока вероятность отскока до 1210-1215 руб. или выше". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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