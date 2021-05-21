Возможно закрепление рубля ниже 73,5 руб./$1 на следующей неделе - "Открытие Брокер"

Возможно закрепление курса рубля к доллару ниже уровня в 73,5 руб./$1 на следующей неделе, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова.

"На предстоящей неделе в пользу рубля продолжит работать фактор снижения внешнеполитических рисков. Переговоры глав МИД РФ и Госдепа США в Рейкьявике прошли гораздо спокойней, чем встреча американской стороны с китайскими коллегами в Анкоридже. Также сильную поддержку окажут пиковые налоговые платежи. Соответственно, вариант закрепления ниже 73,5 руб./$1 может реализоваться", - отмечает эксперт инвесткмопании.

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