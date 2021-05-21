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21 мая 2021 года 16:15
Акции JD.com привлекательны для долгосрочной инвестиции - "Фридом Финанс"
Акции JD.com Inc. привлекательны для долгосрочной инвестиции с прогнозной ценой $113 за штуку в перспективе года, что предполагает потенциал роста 66% от текущего уровня, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "В течение последних трех месяцев котировки акций JD.com упали 28% на фоне общего снижения цен на бумаги китайских компаний на американских биржах из-за опасений делистинга. К тому же бизнес JD.com косвенно подвержен антимонопольному давлению со стороны китайского правительства. Мы считаем, что период эскалации отношений между правительством и компанией еще не завершен и акции JD.com останутся под давлением до конца текущего квартала. Однако в качестве долгосрочной инвестиции эти бумаги выглядят крайне привлекательными после затянувшейся коррекции. Оцениваем потенциал роста их котировок в 66% на горизонте 12 месяцев, целевая цена - $113", - пишет аналитик инвесткомпании Эркен Кичибаев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-JDCOM-АНАЛИТИКА-ПРОГНОЗ
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