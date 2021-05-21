Цена акций "Газпром нефти" может подняться до 388 руб. и выше - "Велес Капитал"

Цена акций "Газпром нефти" может подняться до 388 рублей за шутку и даже выше, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций "Газпром нефти" после публикации ранее на неделе финансовых результатов за первый квартал текущего года пытаются развить восходящий тренд, для чего находятся в весьма неплохой технической позиции. Бумаги поднялись выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 368 рублей), в связи с чем выглядят готовыми к возвращению в район 380 рублей, а при его пробое - к мартовскому пику в 388 рублей и выше. Ближайшие ключевые поддержки в случае преодоления 368 рублей расположены у 360 рублей и 350 рублей. ADX сигнализирует о возможной смене тренда на восходящий и удачном моменте для входа покупателей на рынок", - отмечает Кожухова.

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