"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ММК с целью 65 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "ММК" с целью 65 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 60,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Восстановление мировой экономики сформировало повышенный спрос на промышленные металлы, спровоцировав резкий рост их цены. На данный момент тренд роста спроса сохраняется, а также присутствует перспектива снижения производства стали и железной руды со стороны Китая. Все эти события позитивно повлияют на котировки "ММК", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа, бумага двигается в рамках растущего тренда. "Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 79 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 60,5 руб., риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,63", - указывают эксперты инвесткомпании.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - один из крупнейших комбинатов в России и СНГ. Компания производит широкий спектр металлопродукции: высокопрочный, плоский прокат, металлопродукцию для автопрома, сортовой прокат, прокат с покрытием и так далее.

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