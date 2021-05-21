Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4140-4200п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4140-4200 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Индикатор RSI продолжает находиться в зоне неопределенности, что делает индекс широкого рынка уязвимым. Однако паттерн Double Bottom на дневном таймфрейме создает условия для завершения коррекции. До конца текущей недели индекс S&P 500 может продемонстрировать положительную динамику, стремясь достичь уровня 4180-4200 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют смешанную динамику, однако, по мнению эксперта, наблюдается частичное сохранение вчерашнего импульса. Европа движется вверх, Азия - разнонаправленно, фьючерс по S&P 500 показывает умеренное снижение.

"Накануне новостной фон был спокойным в отсутствие значимых катализаторов временного восстановления. Согласно опубликованным протоколам апрельского заседания FOMC, члены регулятора уже планируют обсудить возможность ужесточения монетарной политики ФРС на следующих встречах. Рынки восприняли это положительно (или как минимум не негативно), так как сворачивание ультрамягкой политики приостановит рост инфляции и перегрев экономики. Главными темами в корпоративных кругах остаются нарушение цепочки поставок и обусловленное этим снижение рентабельности", - пишет Пильгунова.

Согласно анонсированным накануне данным по рынку труда, число первичных заявок на пособия по безработице в США продолжило снижаться третью неделю подряд, обновляя постпандемические минимумы. В то же время индекс производственной активности ФРБ Филадельфии (США) за май снизился после локальных рекордов в марте и апреле, констатирует аналитик "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.