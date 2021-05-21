"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Vornado Realty Trust с прогнозной ценой $57 за штуку с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Снятие пандемийных ограничений: мэр Нью-Йорка заявил, что город полностью откроется в июне 2021г. Это усилит спрос на аренду коммерческих помещений со стороны бизнеса. Более половины портфеля компании приходится на недвижимость на Манхэттене.

- Руководители крупнейших компаний ожидают, что сотрудники вернуться в офис уже летом. Vornado выиграет от этого уже в текущем квартале. Собираемость аренды уже превышает уровень 2020г.

- Бизнес будет искать свободные площади для ресторанов, магазинов и других предприятий стрит-ритейла. Торговая недвижимость сильнее других пострадала в 2020г. Теперь компания сможет сдать в аренду простаивающие свободные площади.

Vornado Realty Trust - американский инвестиционный фонд недвижимости.

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