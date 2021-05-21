Риски коррекции индекса S&P 500 к уровню 4000-4050 пунктов сохраняются - BCS Express

Риски коррекции индекса S&P 500 к уровню 4000-4050 пунктов в ближайшие недели сохраняются, говорится в комментарии BCS Express.

"Американский индекс S&P 500 вернулся выше 4150 п. Это уже второй отскок в течение мая, и пока он еще не указывает на неизбежность возврата к максимумам. Чтобы окончательно вернуться в фазу ползучего роста, необходимо закрыть пару сессий выше 4180 п. Пока же этого не произошло, повышенные риски более глубокой коррекции, например в область 4000-4050 п., в ближайшие недели сохраняются", - отмечает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

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