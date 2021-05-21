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21 мая 2021 года 11:50

Рынок акций РФ утром консолидируется на смешанных внешних сигналах, индекс Мосбиржи топчется у 3635п

Москва. 21 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - попытки отскока акций в Европе нивелируются слабостью нефти (Brent ушла ниже $65 за баррель); индекс МосБиржи топчется в районе 3635 пунктов.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3637,04 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1556,61 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 73,61 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,6%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Член совета директоров "Интер РАО" Елена Сапожникова заявила в пятницу, что компания не планирует выплачивать промежуточные дивиденды, однако важно то, что будет сохранен общий уровень выплат.

Негативом для акций "Газпрома" выступает новость, что сенаторы-республиканцы в США внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2", пишет The Hill. Ранее администрация президента США Джо Байдена решила, что откажется от ограничительных мер в отношении проекта.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, фактором поддержки для российских активов является динамика переговорного процесса между США и РФ. Главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен накануне провели встречу в Рейкьявике, СМИ отметили достаточно позитивный настрой обеих сторон, что должно стать основой для формирования повестки саммита. В качестве первого примера положительной динамики можно отметить отказ США от санкций против Nord Stream 2 и ее исполнительного директора.

Нефть на неделе упала на новостях о прогрессе переговоров по ядерной сделке Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что предметом переговоров является снятие санкций с экспорта нефти, нефтепродуктов, страхования и операций центрального банка, отмечает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев отмечает, что улучшению настроений на фондовых рынках в конце недели оказала поддержку макроэкономическая статистика из США. Другим важным фактором поддержки рынков стал спрос на 10-летние инфляционные казначейские облигации в США, который оказался слабее, чем ожидалось. Это может говорить об улучшении ожиданий инвесторов относительно инфляции, а также снижении ими оценки рисков более раннего сворачивания стимулирующей денежно-кредитной политики в Штатах.

В пятницу на мировых рынках преобладают умеренно позитивные настроения. Фактором, способным поддержать покупки в рисковых активах, выступит публикация PMI в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Данные могут оказаться лучше ожиданий, что будет говорить о росте деловой активности и дальнейшем восстановлении мировой экономики. Также в конце дня будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья в США, которые могут оказаться хуже ожиданий рынков, что сдержит покупки в рисковых активах.

На рынке акций РФ можно ожидать попыток возобновления роста на фоне публикации макростатистики. В результате в ходе сессии индекс МосБиржи может предпринять попытку выхода выше отметки 3650 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что подрасти индексу МосБиржи поможет вероятное закрытие "шортов" по нефтянке.

Причина распродаж нефтяных контрактов кроется в опасениях увеличения добычи нефти Ираном, которое может наступить в случае снятия со страны санкций после подписания ядерной сделки с США. Всего исламская республика может выбросить в мир свыше 1 млн б/с. Нефть Brent протестировала поддержку $65 за баррель, следующей целью краткосрочной коррекции может стать рубеж $60 за баррель. Причем поводом для этого может стать очередной виток снижения инвестиционного оптимизма. Однако среднесрочно взгляд на нефть остается позитивным, в ближайшее время возможен очередной поход к $70 за баррель.

Индекс МосБиржи пока находится выше нижней границы восходящего канала, который сейчас проходит в районе чуть выше 3600 пунктов. Отсутствие желания тестировать на прочность восходящий тренд является позитивным знаком, считает Антонов.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елена Шишкина, в пятницу еврозона опубликует майские данные по индексу деловой активности в промышленности и в сфере услуг за май, в США также выйдут индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг. Кроме того, в пятницу в еврозоне состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Американские индексы всю неделю корректировались вниз, но в четверг снижение было поставлено на "паузу". Знаковых драйверов в ближайшее время для возобновления роста нет, в этой связи рынок может еще некоторое время пребывать в неопределенности, считает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-1,8%, прервав трехдневную череду снижений. Улучшению настроений инвесторов способствовали лучшие, чем ожидалось, данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США.

Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на прошлой неделе на 34 тыс. - до 444 тыс., что является минимумом с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 450 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в мае снизился гораздо сильнее прогнозов рынка. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, составило 31,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта в апреле, когда показатель достиг максимального уровня примерно за 50 лет. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали снижение показателя до 43 пунктов. Респонденты WSJ ожидали падения до 40,5 пункта.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,04%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,4%, DAX и CAC 40 растут на 0,2-0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 9,2% относительно марта при прогнозах роста на 4,5%. В годовом выражении продажи взлетели на рекордные 42,4%, что обусловлено низкой сравнительной базой прошлого года, когда были введены первые карантинные ограничения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 (ожидался рост на 36,8%).

На нефтяном рынке цены в пятницу остаются под давлением продаж, неделя завершается снижением более чем на 5% - максимальным падением с марта; цена нефти Brent находится на $1,55 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $64,75 за баррель (-0,6% и -2,3% в четверг), июльская цена WTI - $61,74 за баррель (-0,3% и -2,2% накануне).

Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе. Президент Исламской Республики Хасан Рухани накануне заявил, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые.

Снижению цен на нефть в последнее время способствуют растущие опасения экономистов в отношении усиливающейся инфляции в США, которая может заставить Федеральную резервную систему приступить к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось, пишет Bloomberg.

Тем не менее, цены на нефть остаются более чем на 25% выше, чем в начале текущего года, что отражает ожидания роста спроса на энергоносители в США, Китае и ряде стран Европы, где ситуация с пандемией COVID-19 существенно улучшилась за последнее время.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+12,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+2,8%), акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (+2,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%).

Подешевели бумаги банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-8,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3% и -1,7% "префы").

Совет директоров ПАО "Квадра" (MOEX: TGKD) (+1,4% и +2,5% "префы") рекомендовал акционерам на годовом собрании 25 июня принять решение не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2020 года, говорится в материалах компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,12 млрд рублей (из них 2,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,79 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 960,52 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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