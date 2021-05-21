Рубль к концу года вряд ли выйдет из диапазона 73-78 руб./$1 - Совкомбанк

Рубль к концу текущего года вряд ли выйдет из диапазона 73-78 руб./$1, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Протокол апрельского заседания ФРС показал, что ряд управляющих готов обсуждать сокращение монетарных стимулов в ближайшие месяцы, если экономика США продолжит двигаться к целям по занятости и инфляции. Эксперт банка полагает, что американский ЦБ может до конца этого года начать сокращать объемы выкупа активов и приступить к повышению ставок в 2023г.

"Программа количественного смягчения ФРС - сейчас американский ЦБ выкупает активов на $120 млрд в месяц - была одним из главных драйверов подъема всех финансовых рынков. Сокращение монетарных стимулов может быть негативно воспринято рынками, как это было в 2013г (когда ФРС в прошлый раз объявляла о сворачивании монетарной поддержки). Считаем, что ФРС извлекла уроки из того эпизода и на этот раз будет более аккуратно готовить рынки к сокращению стимулов. Мы не ожидаем резкой коррекции на рынках развивающихся стран. Полагаем, что рыночные ставки в мире продолжат плавно повышаться по мере восстановления экономик", - пишет Васильев.

Аналитик Совкомбанка подчеркивает, что Россия является более защищённой среди других развивающихся стран перед потенциальным сокращением монетарных стимулов ФРС. У России - минимальный среди всех крупных стран внешний долг, внушительные золотовалютные резервы, профицитный текущий счет и сбалансированный бюджет. Страны с высоким уровнем долга являются более чувствительными к росту мировых и внутренних процентных ставок. Кроме этого, страны с дефицитом текущего счета и дефицитом бюджета являются более уязвимыми перед потенциальным сокращением монетарных стимулов ФРС.

Чем быстрее ФРС приступит к ужесточению денежно-кредитной политики, тем быстрее Центробанки развивающихся стран будут повышать свои ключевые ставки, уверен Васильев. Это необходимо, чтобы не допустить оттока иностранного капитала и удержать дифференциал процентных ставок на привлекательном для инвесторов уровне.

"Ожидаем, что на ближайшем заседании 11 июня ЦБ поднимет ключевую ставку на 25-50 б.п., до 5,25-5,5% (базовый сценарий +25 б.п.). В целом в этом году считаем, что Банк России может поднять ключевую ставку ещё на 50-100 б.п., до 5,5-6%. На этом уровне ожидаем увидеть ключевую ставку на конец года. В базовом сценарии ожидаем, что текущий год будет более спокойным для курса рубля, чем 2020г. По нашим оценкам, в этом году среднегодовой курс рубля составит 75 к доллару и 90 к евро. На конец года ожидаем увидеть рубль в диапазоне 73-78 к доллару и 89-94 к евро", - прогнозирует эксперт Совкомбанка.

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