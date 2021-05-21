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21 мая 2021 года 11:32
Шансы на возвращение цены нефти к уровням около $70/барр. очень малы - ВCS Express
Шансы на возвращение цены нефти к уровням около $70 за баррель Brent очень малы, полагает эксперт ВCS Express Игорь Галактионов. "Нефтяные котировки на этой неделе потеряли около 7% на фоне новостей о том, что США и Иран достигли прогресса в переговорах по ядерной сделке. Прогресс в переговорах, о котором заявили российский постпред при ООН Михаил Ульянов, директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора и президент Ирана Хасан Рухани, выглядит весомым шагом к заключению новой ядерной сделки и снятию санкций. Ранее США также отмечали готовность вернуться к сделке в ближайшие недели. Если сделка будет заключена, то Иран сможет увеличить добычу еще на 1-1,3 млн б/с от текущих уровней до конца года, что в сегодняшних реалиях составляет около 1-1,4% от всего мирового потребления жидкого топлива", - пишет аналитик инвесткомпании. Ключевыми направлениями экспорта иранской нефти, на взгляд эксперта, могут стать Китай, Индия и европейские страны. Китай и Индия уже могут закупать часть нефти из Ирана в обход санкций США. Южная Корея одной из первых сократила поставки из Ирана до нуля и может быть нацелена на более плотное сотрудничество с США, так что здесь значимого восстановления импорта не ожидается. Иранская добыча в ближайшие три месяца может вырасти на 0,3-0,5 млн б/с вдобавок к увеличению производства другими членами ОПЕК+ на 2,1 млн б/с. По мнению Галактионова, даже в условиях сильного сезонного спроса дополнительный объем предложения способен скорректировать рыночный баланс и привести к снижению нефтяных цен. "Вероятно, рост иранской добычи отразится на квотах ОПЕК+ в 2021г, - допускает аналитик ВCS Express. - Членам альянса придется скорректировать аппетиты по наращиванию производства, либо довольствоваться более низким уровнем цен. Предполагать конкретные сценарии достаточно сложно, поскольку еще не ясен фактический уровень спроса в летние периоды, а история с COVID-19 до конца не завершилась. Однако можно уже сейчас отметить, что шансы на возвращение к уровням около $70 за баррель Brent очень малы. Если динамика спроса будет соответствовать актуальным прогнозам, то целевой диапазон по Brent может находиться в пределах $62-65 за баррель. При более слабой динамике не исключено более глубокое снижение в район $60". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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