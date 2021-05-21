Цена акций Газпрома может подняться к 320 рублям на горизонте года - "Фридом Финанс"

Цена акций "Газпрома" может подняться к уровню в 320 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Котировки акций "Газпрома" пока не смогли обновить максимум с 2019 года, но ожидаем, что положительная динамика в них продолжится. Сохраняем цель в 320 рублей за бумагу на горизонте года. Долгосрочный потенциал еще выше, поскольку после ввода в действие всех экспортных коридоров после 2024 года годовая прибыль "Газпрома" на акцию может вырасти выше 60 рублей", - указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

Также эксперт отмечает, что Совет директоров корпорации одобрил рекомендацию правления выплатить в виде дивиденда 12,55 рубля на акцию, что в настоящее время соответствует доходности 4,8% без учета налогов.

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