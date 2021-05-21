Доходности рублёвых бондов в пятницу могут немного снизиться - Sber CIB

Доходности рублёвых бондов в пятницу могут немного снизиться на фоне укрепления рубля, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Доходности рублёвых гособлигаций в пятницу могут снова немного снизиться на фоне укрепления рубля. В четверг на глобальных рынках улучшилось восприятие рисков, но активность осталась низкой. В России вышел индекс цен производителей, который показал, что инфляционное давление остается высоким", - отмечают эксперты инвестбанка.

Аналитики Sber CIB указывают, что в четверг цена за баррель Brent упала с $67 до $65 за баррель - участников рынка тревожит снятие санкций с Ирана. В пятницу рынок ждёт хороших индексов деловой активности для еврозоны и США за май. Если показатели оправдают ожидания, то котировки Brent смогут закрепиться выше $65 за баррель.

Если деловая активность в США и еврозоне порадует инвесторов, то евро может приблизиться к $1,23, а рубль - к 73 руб./$1, полагают аналитики Sber CIB.

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