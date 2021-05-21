Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут индексы деловой активности и другая макростатистика:

- В развитых странах выйдут предварительные майские индексы PMI, в Великобритании - статистика по розничным продажам, в США - данные по продажам жилья и по числу действующих буровых установок на нефть;

- Министры финансов и главы центробанков стран еврозоны проведут неформальную конференцию, в субботу пройдет заседание с участием их коллег из остальных стран ЕС.

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