.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Доходности ОФЗ, скорее всего, останутся около текущих уровней в пятницу - ПСБ
.
21 мая 2021 года 10:11
Доходности ОФЗ, скорее всего, останутся около текущих уровней в пятницу - ПСБ
Доходности ОФЗ, скорее всего, останутся около текущих уровней в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Как говорится в комментарии эксперта, для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 7,00-7,20% годовых можно считать справедливым. Рублевые облигации в четверг позитивно отреагировали на повышение склонности к риску на глобальных рынках, отмечает Монастыршин. Снижение числа обращений за пособием по безработице в США усилило оптимизм инвесторов по поводу перспектив восстановления экономики. Вместе с российскими гособлигациями росли цены локальных бондов Мексики, Индии, Индонезии, констатирует аналитик ПСБ. Инвесторы также позитивно восприняли итоги встречи глав внешнеполитических ведомств США и России, прошедшей 19 мая. Минфин РФ в четверг разместил евробонды с погашением в 2027 и 2036 гг. на общую сумму 1,5 млрд евро. "Заимствования на внешнем рынке снимают часть нагрузки от размещения нового госдолга на внутреннем рынке, что также стало позитивной новостью. На таком фоне снижение нефтяных цен было нейтрально воспринято инвесторами", - указывает Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
.
21 мая 2021 года 12:31
Риски коррекции индекса S&P 500 к уровню 4000-4050 пунктов в ближайшие недели сохраняются, говорится в комментарии BCS Express. "Американский индекс S&P 500 вернулся выше 4150 п. Это уже второй отскок в течение мая, и пока он еще не указывает на неизбежность возврата к максимумам. Чтобы... читать дальше
.21 мая 2021 года 12:10
Рубль к концу текущего года вряд ли выйдет из диапазона 73-78 руб./$1, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Протокол апрельского заседания ФРС показал, что ряд управляющих готов обсуждать сокращение монетарных стимулов в ближайшие месяцы, если экономика США продолжит двигаться к... читать дальше
.21 мая 2021 года 11:50
Рынок акций РФ утром консолидируется на смешанных внешних сигналах, индекс Мосбиржи топчется у 3635п
Москва. 21 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - попытки отскока акций в Европе нивелируются слабостью нефти (Brent ушла ниже $65 за баррель); индекс МосБиржи топчется в районе 3635 пунктов. читать дальше
.21 мая 2021 года 11:47
Рубль может закрепиться в диапазонах 73-74 руб./$1 и 89,5-90,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Возможно закрепление курса рубля в диапазонах 73-74 руб./$1 и 89,5-90,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "Рубль укрепился относительно мировых валют - ниже 73,5 руб./$1 и ниже 90 руб./EUR1. Можно предположить, что укрепление... читать дальше
.21 мая 2021 года 11:32
Шансы на возвращение цены нефти к уровням около $70 за баррель Brent очень малы, полагает эксперт ВCS Express Игорь Галактионов. "Нефтяные котировки на этой неделе потеряли около 7% на фоне новостей о том, что США и Иран достигли прогресса в переговорах по ядерной сделке. Прогресс в переговорах, о... читать дальше
.21 мая 2021 года 11:13
Цена акций "Газпрома" может подняться к уровню в 320 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". "Котировки акций "Газпрома" пока не смогли обновить максимум с 2019 года, но ожидаем, что положительная динамика в них продолжится. Сохраняем цель в 320 рублей за... читать дальше
.21 мая 2021 года 10:51
Доходности рублёвых бондов в пятницу могут немного снизиться на фоне укрепления рубля, говорится в аналитическом материале Sber CIB. "Доходности рублёвых гособлигаций в пятницу могут снова немного снизиться на фоне укрепления рубля. В четверг на глобальных рынках улучшилось восприятие рисков, но... читать дальше
.21 мая 2021 года 10:38
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут индексы деловой активности и другая макростатистика: - В развитых странах выйдут предварительные майские индексы PMI, в Великобритании - статистика по розничным продажам, в США -... читать дальше
.21 мая 2021 года 10:26
Котировки нефти в пятницу, скорее всего, удержатся на уровне $65 за баррель Brent, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Вопреки ожиданиям цены на нефть Brent не удержали в четверг уровень $68/барр., в течение дня даже тестировали на прочность $65/барр., что явилось следствием... читать дальше
.21 мая 2021 года 09:56
Аналитики полагают, что умеренно-позитивный внешний фон позволит рынку акций РФ в пятницу сохранить достигнутые уровни и преодолеть отметку 3650 пунктов по индексу Мосбиржи. читать дальше
.21 мая 2021 года 09:55
Вероятно закрепление курса рубля к доллару в диапазоне 73-73,5 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Ослабление геополитических рисков в рубле позволило национальной валюте не заметить снижение нефтяных... читать дальше
.21 мая 2021 года 09:44
Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в пятницу, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3625-3645 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.21 мая 2021 года 09:34
Российский рынок акций начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, с небольшого роста, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Внешний фон перед нашим открытием в целом складывается слабо позитивный, поэтому открытия торгов ждем с небольшим ростом, который может... читать дальше
.21 мая 2021 года 09:33
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу. читать дальше
.21 мая 2021 года 09:32
Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на противоречивом внешнем фоне
Москва. 21 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.