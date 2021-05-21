21 мая 2021 года 09:56
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи в пятницу может преодолеть отметку 3650 пунктов
Аналитики полагают, что умеренно-позитивный внешний фон позволит рынку акций РФ в пятницу сохранить достигнутые уровни и преодолеть отметку 3650 пунктов по индексу Мосбиржи.
"Промсвязьбанк" (Владимир Соловьев): "Индекс Мосбиржи в четверг почти не изменился, оставшись в диапазоне 3600-3650 пунктов. Поводом послужило снижение цен на товарных рынках. Сегодня после нейтрального старта торгов на российском рынке, ожидаем попыток возобновления роста на фоне публикации макростатистики. В результате в ходе сессии индекс Мосбиржи может предпринять попытку выхода выше отметки 3650 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед нашим открытием в целом складывается слабо позитивный, поэтому открытия торгов ждем с небольшим ростом, который может продолжиться в дальнейшем. Стоит отметить и такой позитивный момент, как очередной отскок индекса Мосбиржи от нижней границы восходящего канала, которая сейчас проходит в районе чуть выше 3600 пунктов. В пятницу имеет смысл спекулятивно покупать акции "Роснефти" и ЛУКОЙЛа".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3625-3645 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3620, 3600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3660, 3680 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Нефть прекратила падение, но промышленные металлы дешевеют. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на европейские индексы указывали на осторожный позитивный старт торгов. DXY продолжает снижаться и стремиться к значению 89,70 п. AUD и NZD теряют около четверти процента против валюты США. Российский рынок акций может консолидироваться в начале регулярной сессии, как и рубль, который находится вблизи сильной линии сопротивления".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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21 мая 2021 года 12:31
Риски коррекции индекса S&P 500 к уровню 4000-4050 пунктов в ближайшие недели сохраняются, говорится в комментарии BCS Express.
"Американский индекс S&P 500 вернулся выше 4150 п. Это уже второй отскок в течение мая, и пока он еще не указывает на неизбежность возврата к максимумам. Чтобы... читать дальше
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21 мая 2021 года 12:10
Рубль к концу текущего года вряд ли выйдет из диапазона 73-78 руб./$1, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Протокол апрельского заседания ФРС показал, что ряд управляющих готов обсуждать сокращение монетарных стимулов в ближайшие месяцы, если экономика США продолжит двигаться к... читать дальше
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21 мая 2021 года 11:50
Москва. 21 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - попытки отскока акций в Европе нивелируются слабостью нефти (Brent ушла ниже $65 за баррель); индекс МосБиржи топчется в районе 3635 пунктов. читать дальше
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Возможно закрепление курса рубля в диапазонах 73-74 руб./$1 и 89,5-90,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).
"Рубль укрепился относительно мировых валют - ниже 73,5 руб./$1 и ниже 90 руб./EUR1. Можно предположить, что укрепление... читать дальше
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21 мая 2021 года 11:32
Шансы на возвращение цены нефти к уровням около $70 за баррель Brent очень малы, полагает эксперт ВCS Express Игорь Галактионов.
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21 мая 2021 года 11:13
Цена акций "Газпрома" может подняться к уровню в 320 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".
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21 мая 2021 года 10:51
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21 мая 2021 года 10:38
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут индексы деловой активности и другая макростатистика:
- В развитых странах выйдут предварительные майские индексы PMI, в Великобритании - статистика по розничным продажам, в США -... читать дальше
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21 мая 2021 года 10:26
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"Вопреки ожиданиям цены на нефть Brent не удержали в четверг уровень $68/барр., в течение дня даже тестировали на прочность $65/барр., что явилось следствием... читать дальше
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21 мая 2021 года 10:11
Доходности ОФЗ, скорее всего, останутся около текущих уровней в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.
Как говорится в комментарии эксперта, для 10-летних ОФЗ диапазон доходности 7,00-7,20% годовых можно считать справедливым.
Рублевые облигации в четверг... читать дальше
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21 мая 2021 года 09:55
Вероятно закрепление курса рубля к доллару в диапазоне 73-73,5 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.
"Ослабление геополитических рисков в рубле позволило национальной валюте не заметить снижение нефтяных... читать дальше
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21 мая 2021 года 09:44
Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в пятницу, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3625-3645 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
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21 мая 2021 года 09:34
Российский рынок акций начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, с небольшого роста, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".
"Внешний фон перед нашим открытием в целом складывается слабо позитивный, поэтому открытия торгов ждем с небольшим ростом, который может... читать дальше
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21 мая 2021 года 09:33
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21 мая 2021 года 09:32
Москва. 21 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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