Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи в пятницу может преодолеть отметку 3650 пунктов

Аналитики полагают, что умеренно-позитивный внешний фон позволит рынку акций РФ в пятницу сохранить достигнутые уровни и преодолеть отметку 3650 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Промсвязьбанк" (Владимир Соловьев): "Индекс Мосбиржи в четверг почти не изменился, оставшись в диапазоне 3600-3650 пунктов. Поводом послужило снижение цен на товарных рынках. Сегодня после нейтрального старта торгов на российском рынке, ожидаем попыток возобновления роста на фоне публикации макростатистики. В результате в ходе сессии индекс Мосбиржи может предпринять попытку выхода выше отметки 3650 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед нашим открытием в целом складывается слабо позитивный, поэтому открытия торгов ждем с небольшим ростом, который может продолжиться в дальнейшем. Стоит отметить и такой позитивный момент, как очередной отскок индекса Мосбиржи от нижней границы восходящего канала, которая сейчас проходит в районе чуть выше 3600 пунктов. В пятницу имеет смысл спекулятивно покупать акции "Роснефти" и ЛУКОЙЛа".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3625-3645 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3620, 3600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3660, 3680 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Нефть прекратила падение, но промышленные металлы дешевеют. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на европейские индексы указывали на осторожный позитивный старт торгов. DXY продолжает снижаться и стремиться к значению 89,70 п. AUD и NZD теряют около четверти процента против валюты США. Российский рынок акций может консолидироваться в начале регулярной сессии, как и рубль, который находится вблизи сильной линии сопротивления".