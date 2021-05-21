Вероятно закрепление рубля в диапазоне 73-73,5 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Вероятно закрепление курса рубля к доллару в диапазоне 73-73,5 руб./$1 в течение торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Ослабление геополитических рисков в рубле позволило национальной валюте не заметить снижение нефтяных цен. В пятницу с утра индекс валют развивающихся стран прибавляет 0,1%, а рубль прошел вниз отметку 73,5 руб./$1. До конца дня ожидаем сохранения позитивной динамики в рубле и закрепления в диапазоне 73-73,5 руб./$1", - указывает Монастыршин.

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