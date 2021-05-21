Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в пятницу утром - "Алго Капитал"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в пятницу, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3625-3645 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3620, 3600 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3660, 3680 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона", - прогнозирует Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт инвесткомпании. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способна оказать публикация апрельской статистики по продажам на вторичном рынке жилья в США (17:00 МСК).

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