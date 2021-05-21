Рынок акций РФ начнет торги в пятницу, скорее всего, с небольшого роста - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, с небольшого роста, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Внешний фон перед нашим открытием в целом складывается слабо позитивный, поэтому открытия торгов ждем с небольшим ростом, который может продолжиться в дальнейшем. Стоит отметить и такой позитивный момент, как очередной отскок индекса Мосбиржи от нижней границы восходящего канала, которая сейчас проходит в районе чуть выше 3600 пунктов", - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Эксперт считает, что в пятницу имеет смысл спекулятивно покупать акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" (на стабилизации нефти и в преддверии выходных трейдеры должны прикрыть "шорты" по ним).

Также Антонов по-прежнему рекомендует держать и даже осторожно подбирать акции Сбербанка и золотодобытчиков.

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