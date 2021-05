Brent завершает неделю максимальным падением с марта

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, прервав трехдневную череду снижений.

Улучшению настроений инвесторов способствовали лучшие, чем ожидалось, данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. - до 444 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 478 тыс., а не 473 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения числа заявок до 450 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Респонденты Dow Jones и The Wall Street Journal прогнозировали снижение до 452 тыс.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в мае снизился гораздо сильнее прогнозов рынка. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, составило 31,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта в апреле, когда показатель достиг максимального уровня примерно за 50 лет. Положительное значение индекса говорит об усилении активности в производственной сфере региона, отрицательное - об ослаблении.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали снижение показателя до 43 пунктов. Респонденты WSJ ожидали падения до 40,5 пункта.

В среду фондовые индексы США снизились, завершив в минусе третью сессию подряд, хотя к закрытию рынка существенно сократили падение, отмечавшееся ранее в ходе торгов.

Протокол апрельского заседания ФРС, обнародованный ближе к закрытию рынка в среду, показал, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике.

"Несколько участников заседания отметили, что, если экономика США продолжит быстро двигаться к целям, поставленным Федрезервом, будет необходимо в какой-то момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана корректировки объемов выкупа активов", - говорится в протоколе.

Ожидания, связанные с тем, что американский ЦБ будет сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, поддерживали фондовые рынки. Однако поскольку инфляция в США существенно усилилась за последнее время, экономисты задаются вопросом о том, не заставит ли это Федрезерв начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось.

Акции компаний технологического сектора и сектора коммуникационных услуг, которые в последнее время были особенно чувствительны к опасениям по поводу повышения процентных ставок, в четверг вышли в лидеры роста среди секторов S&P 500, прибавив более 1,6%.

Волатильность на американском фондовом рынке, вероятно, будет сохраняться до тех пор, пока поступающие экономические данные не обеспечат более четкое представление о перспективах, отмечает главный стратег Principal Global Investors Сима Ша. "Я не думаю, что мы можем что-то действительно знать о дальнейшем направлении инфляции раньше сентября, но рынок не в состоянии так долго ждать", - приводит слова эксперта WSJ.

Котировки акций Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) выросли на 0,7% по итогам торгов в четверг. Американский производитель сетевого оборудования в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 3%, но дал слабый прогноз на текущий квартал.

Акции L Brands Inc. (SPB: LB) подешевели на 3,9%. Американская компания, владеющая брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, в первом финансовом квартале вернулась на прибыльный уровень, в том числе за счет скачка выручки на 83%.

Цена бумаг Hormel Foods (SPB: HRL) Corp. подскочила на 7,4%. Американская продовольственная компания во втором финансовом квартале зафиксировала небольшой рост чистой прибыли, а ее выручка выросла на 7,6%, достигнув рекордной отметки, и Hormel улучшила годовой прогноз.

Бумаги Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. (AMD) прибавили в цене 2,4%. Американский чипмейкер сообщил о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $4 млрд.

Капитализация Ralph Lauren Corp. (SPB: RL) упала на 7%. Американский дом моды в четвертом квартале 2021 финансового года сократил чистый убыток более чем в три раза и зафиксировал небольшой рост выручки, причем результаты превзошли ожидания рынка. Кроме того, компания объявила о возобновлении выплаты дивидендов за первый квартал текущего фингода.

Рыночная стоимость Morgan Stanley (SPB: MS) увеличилась на 0,5%. Американский банк объявил о ряде назначений в руководстве, в которых инвесторы, возможно, попытаются найти намеки на то, кто в конечном итоге сменит нынешнего CEO Джеймса Гормана.

Акции шведского производителя овсяного молока Oatly Group AB выросли в цене на 18,8% по итогам дебютных торгов после IPO. Первая сделка с ADR Oatly прошла по цене $22,12 за бумагу, сообщает MarketWatch. В конце основной сессии они стоили $20,2. Oatly днем ранее провела IPO на $1,43 млрд, разместив бумаги по цене в $17.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 188,11 пункта (0,55%) и составил 34084,15 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 43,44 пункта (1,06%) - до 4159,12 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 236 пунктов (1,77%) и составил 13535,74 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу на фоне восстановления американского рынка акций накануне после падения на протяжении трех дней подряд.

Инвесторов воодушевили последние данные с рынка труда США, согласно которым число заявок на пособие по безработице в стране снизилось до минимума с начала пандемии COVID-19, свидетельствуя о продолжающемся восстановлении экономики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:15 МСК поднялся на 0,85%.

Потребительские цены в Японии в апреле опустились на 0,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Темпы снижения ускорились по сравнению с мартовскими 0,2% на фоне ослабления потребительских расходов в условиях новой волны карантинных ограничений в стране. Дефляция в Японии отмечена по итогам седьмого месяца подряд.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Японии, рассчитываемый au Jibun Bank, в мае снизился до 52,5 пункта с 53,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это минимальное значение показателя с февраля.

PMI в сфере услуг упал до минимальных с августа 2020 года 45,7 пункта по сравнению с 48,3 пункта в апреле. Значение индекса осталось ниже отметки в 50 пунктов по итогам 16-го месяца подряд, что указывает на сохраняющийся спад активности в секторе.

Сводный PMI в мае опустился до 48,1 пункта с 51 пункта месяцем ранее.

В число лидеров повышения котировок входят акции CyberAgent Inc. (+4,1%), Recruit Holdings Co. (+3,7%) и Toppan Printing Co. (+3,5%)

Рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растет на 1,3%, инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. - на 0,3%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,6%.

Лидерами снижения выступают бумаги Inpex Corp. (-3,7%), Showa Denko K.K. (-3%) и Tokai Carbon Co. (-2,4%).

Цена бумаг выпускающей полупроводники Advantest Corp. опустилась на 0,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК снизился на 0,28%, в то время как гонконгский Hang Seng находится на уровне предыдущей сессии.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (+4,5%), сети ресторанов Haidilao International Holding (+4,1%) и производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. (+3,7%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan растут на 1,5%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 0,9%, выпускающей бытовую электронику Xiaomi Corp. - на 1,3%.

В лидерах падения оказались бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings (-3,1%), Longfor Group Holdings (-1,6%) и CK Infrastructure Holdings (-1,3%).

Акции крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. дешевеют на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК опустился на 0,11%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,6%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. поднимается на 1,8%, Kia Corp. - на 3,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:25 МСК повысился на 0,17%.

Розничные продажи в Австралии в апреле выросли на 1,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют предварительные данные Австралийского статистического бюро (ABS). В марте они увеличились на 1,3%. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж в прошлом месяце на 0,5%, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленной отрасли Австралии, рассчитываемый IHS Markit, в мае подскочил до рекордных 59,9 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Значение PMI в секторе услуг снизилось до 58,2 пункта с рекордных 58,8 пункта. Сводный PMI в мае опустился до 58,1 пункта по сравнению с рекордными 58,9 пункта месяцем ранее.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 0,9% и 1,1% соответственно.

Цены на нефть растут в пятницу после снижения более чем на 2% по итогам предыдущей сессии.

Brent на этой неделе подешевела на 5,1% и может завершить неделю максимальным падением с 19 марта.

Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Президент Исламской Республики Хасан Рухани накануне заявил, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые.

"Нефтяной рынок будет оставаться под давлением до тех пор, пока ситуация вокруг Ирана не прояснится окончательно", - отмечает главный аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. Эксперт полагает, что дополнительные поставки иранской нефти не создадут избыток на рынке, и цены возобновят подъем.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в пятницу составляет $65,26 за баррель, что на $0,15 (0,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,55 (2,3%) - до $65,11 за баррель, минимума с 13 апреля.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $62,21 за баррель, что на $0,27 (0,44%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на $1,41 (2,2%) - до $61,94 за баррель.

Июньский контракт на WTI, срок действия которого истек в четверг, завершил торги на минимуме с 26 апреля.

Снижению цен на нефть в последнее время способствуют растущие опасения экономистов в отношении усиливающейся инфляции, которая может заставить Федеральную резервную систему приступить к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось, пишет Bloomberg.

Цены на нефть, однако, на данный момент более чем на 25% выше, чем в начале текущего года, что отражает ожидания роста спроса на энергоносители в США, Китае и ряде стран Европы, где ситуация с пандемией COVID-19 существенно улучшилась за последнее время.