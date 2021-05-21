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21 мая 2021 года 09:32

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на противоречивом внешнем фоне

Москва. 21 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, прервав трехдневную череду снижений. Улучшению настроений инвесторов способствовали лучшие, чем ожидалось, данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. - до 444 тыс. человек, говорится в отчете, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 478 тыс., а не 473 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения числа заявок до 450 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. Респонденты Dow Jones и The Wall Street Journal прогнозировали снижение до 452 тыс.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в мае снизился гораздо сильнее прогнозов рынка. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, составило 31,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта в апреле, когда показатель достиг максимального уровня примерно за 50 лет. Положительное значение индекса говорит об усилении активности в производственной сфере региона, отрицательное - об ослаблении. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали снижение показателя до 43 пунктов. Респонденты WSJ ожидали падения до 40,5 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу на фоне восстановления американского рынка акций накануне после падения на протяжении трех дней подряд. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,77%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК снизился на 0,28%, в то время как гонконгский Hang Seng находится на уровне закрытия предыдущей сессии. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК опустился на 0,11%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:25 МСК поднялся на 0,17%.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают в пятницу утром после снижения более чем на 2% по итогам предыдущей сессии. Brent на этой неделе подешевела на 5,1% и может завершить неделю максимальным падением с 19 марта. Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе. Президент Исламской Республики Хасан Рухани накануне заявил, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $65,19 за баррель, что на 0,12% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $2,3% - до $65,11 за баррель, минимума с 13 апреля. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $62,17 за баррель, что на 0,37% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов упала на 2,2% - до $61,94 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,988 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,725 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 мая вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 720,83 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,34%), "ГТЛК-001Р-17" (+0,31%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "ЧТПЗ-001Р-05" (-0,27%), "Роснефть-002Р-04" (-0,25%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВсеИнструменты.ру" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-04 объемом 1 млрд рублей на уровне 9,8% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 20 мая. Техразмещение выпуска запланировано на 24 мая.

МТС банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,45% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,59%. Сбор заявок на облигации прошел 20 мая. Объем размещения облигаций по итогам сбора книги заявок был увеличен с "не менее 3 млрд рублей" до 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 26 мая. Совет директоров МТС банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") приобрело в рамках оферты 1 млн 956,357 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 65,21% выпуска. "РСГ-Финанс" разместил бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Бумаги имеют 24 полугодовых купона. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Дата погашения займа - 11 ноября 2025 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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