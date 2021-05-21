Вероятно снижение котировок бумаг Fix Price еще на 5-15% - BCS Express

Вероятно снижение котировок бумаг Fix Price еще на 5-15%, говорится в комментарии BCS Express.

"Несколько недель после IPO депозитарные расписки Fix Price находились в боковом движении и не показывали выраженной динамики. Мы много раз отмечали, что оценка компании в рамках первичного размещения была очень высокой, так что устойчивость котировок бумаг вызывала сомнения. Сейчас видим постепенное сползание вниз, что выглядит справедливым. Несмотря на то что расписки торгуются на 7,7% ниже уровня выхода на IPO, бумаги по-прежнему сложно назвать недооцененными. Наоборот, вижу высокие риски их дальнейшего падения еще на 5-15%", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

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