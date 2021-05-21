Возможно снижение цены нефти в диапазон $60-65/барр. в среднесрочной перспективе - BCS Express

Возможно снижение котировок нефти марки Brent в диапазон $60-65 за баррель в среднесрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась еще на 2,3%, приблизившись к отметке $65, констатирует аналитик инвесткомпании. Опасения участников нефтяного рынка в первую очередь связаны с рисками возврата поставок из Ирана, готового увеличить добычу на 1-1,3 млн б/с (менее 1,5% от мирового производства), указывает Карпунин.

"Мы уже отмечали, что для неэластичного рынка нефти даже такая величина является значительной и способна привести к несоразмерному отклонению котировок вниз и замедлению темпов планового наращивания добычи странами ОПЕК+. Речь сейчас не идет о масштабном обвале нефтяных котировок, однако по нефти марки Brent возврат в диапазон $60-65 за баррель на среднесрочном горизонте вполне допустим", - пишет эксперт BCS Express.

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