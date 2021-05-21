Рубль в пятницу утром слегка укрепляется к доллару и евро на фоне растущей нефти и "аппетита к риску"

Москва. 21 мая. Доллар США и евро в пятницу утром незначительно дешевеют на "Московской бирже", рубль продолжает укрепляться к бивалютной корзине на фоне подрастающей нефти и возросшего интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,49 - 73,58 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,495 руб./$1 (-3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,8925 руб./EUR1 (-2 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,82 коп. к уровню закрытия 20 мая, до 80,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,57 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,17 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо укрепляется к доллару и евро на старте торгов 21 мая на фоне перешедших к росту цен на нефть и повышению спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. Днем ранее рубль укреплялся к бивалютной корзине, поддерживаемый ожиданиями снижения геополитических рисков и нормализации отношений между РФ и США в период подготовки встречи глав государств Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $65,23 за баррель, что на 0,18% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $62,18 за баррель, что на 0,39% выше уровня на закрытие рынка 20 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,56%, китайский CSI300 теряет 0,84%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,1%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, прервав трехдневную череду снижений. Улучшению настроений инвесторов способствовали лучшие, чем ожидалось, данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. - до 444 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.