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20 мая 2021 года 19:43

Рубль продолжает укрепляться благодаря улучшению настроений на внешних рынках и надеждам на геополитическую разрядку вокруг РФ

Москва. 20 мая. Доллар и евро продолжают умеренно слабеть на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне повышения настроений на внешних рынках и благодаря надеждам на улучшение геополитической обстановки вокруг России.

Курс доллара США составил 73,54 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,89 руб./EUR1, подешевев на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,4 копейки - до 81,45 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах. Поддержку нацвалюте оказывают рост спроса глобальных инвесторов на рисковые активы и надежды на снижение геополитических рисков и нормализацию отношений между РФ и США в период подготовки встречи глав государств Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Улучшению настроений на внешних рынках способствовали лучшие, чем ожидалось, данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс. - до 444 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Прогнозное снижение показателя оценивалось в 450-452 тыс.

Протокол апрельского заседания ФРС, обнародованный ближе к закрытию рынка в среду, показал, что некоторые из руководителей Федрезерва отмечали необходимость обсуждения возможности сокращения стимулов в случае дальнейшего улучшения ситуации в американской экономике.

"Несколько участников заседания отметили, что если экономика США продолжит быстро двигаться к целям, поставленным Федрезервом, будет необходимо в какой-то момент на предстоящих заседаниях начать обсуждение плана корректировки объемов выкупа активов", - говорится в протоколе.

Ожидания, связанные с тем, что американский ЦБ будет сохранять очень мягкую денежно-кредитную политику в течение долгого времени, поддерживали фондовые рынки. Однако поскольку инфляция в США существенно усилилась за последнее время, экономисты задаются вопросом о том, не заставит ли это Федрезерв начать ужесточение политики раньше, чем ожидалось.

В ночь на четверг в Рейкьявике завершилась встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которая продлилась чуть менее двух часов. Встреча Лаврова и Блинкена состоялась на "полях" министерской встречи Арктического совета, и это был первый личный контакт двух министров с момента назначения Блинкена на этот пост.

Лавров по итогам встречи заявил, что она была конструктивной, а Блинкен продемонстрировал настрой на решение накопившихся проблем в двусторонних отношениях. Однако российский министр не стал отвечать на вопрос о том, дала ли Москва добро на встречу президентов России и США. Он отшутился в ответ на соответствующий вопрос, сказав, что "мы же не таможня, чтобы давать добро".

В свою очередь, госсекретарь США не исключил, что встреча президентов может состояться уже в ближайшие недели. "Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.

Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией". "Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам", - заявил госсекретарь США.

В Кремле позитивно оценили итоги переговоров в Рейкьявике главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, состоявшиеся в Рейкьявике переговоры помогут в анализе по вопросу о встрече президентов РФ и США. "...Будут анализироваться итоги контактов Лаврова с Блинкеном, и потом уже президент будет принимать решение", - сказал пресс-секретарь президента.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, несмотря на то, что цены на нефть в четверг заметно корректируются вниз, рубль чувствует себя уверенно. "Спокойный геополитический фон, ожидание разрядки по итогам переговоров между главой МИД России Лавровым и госсекретарем США Блинкеном, подготовка российских компаний к сезону дивидендов и майский налоговый период - все эти факторы позволяют основным рублевым парам укрепляться. Пара "доллар-рубль" вечером находится в районе 73,5 руб./$1, пара "евро-рубль" - пытается закрепиться ниже 90 руб./EUR1", - подчеркивает Капитанов.

"Рубль вернулся к достигнутым ранее вершинам благодаря улучшению внешнего фона. Доллар проверяет на прочность важную поддержку, находящуюся на уровне 73,5 руб./$1. Российская валюта на этой неделе сохраняет стабильность, несмотря на увеличение волатильности мировых рынков. В последние сессии рубль даже проявляет относительную силу, почти не замечая негативных сигналов с глобальных площадок", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Доллар США в четверг так и остается в слабой позиции в паре с рублем. Это удивительно - рубль проигнорировал падение цены на сырье, что нетипично для сырьевой валюты, и вообще стоит на месте, как приклеенный. Значит, тут по-прежнему реализуются чьи-то интересы. Доллар стоит 73,54 руб./$1 и может двигаться в пределах 73,5-74,5 руб./$1, хотя должен бы идти в сторону 75 руб./$1 легко и просто. Евро торгуется по 89,9 руб./EUR1 и способен оставаться в коридоре 89,8-90,5 руб./EUR1", - говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть сократили падение на торгах в четверг после публикации данных по американскому рынку труда, повысивших оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители в США.

Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшились на 0,44% - до $66,37 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,36% - до $63,12 за баррель.

Данные Минтруда США, обнародованные в четверг, показали, что количество заявок на пособие по безработице, поданных в США на прошлой неделе, было минимальным с начала пандемии. Сильные статданные повысили аппетит к риску, поддержав, в том числе, и американский рынок акций. При этом доллар США дешевеет в четверг, что повышает привлекательность сырьевых товаров, номинированных в долларах.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 мая на 7,71 копейки, до 73,6007 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,98 копейки, до 89,7708 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 8,57 копейки по отношению к среде и составил 73,6305 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 11,02 копейки и составил 73,6216 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 693,657 млн, из которых $565,283 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 128,374 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 27,78 копейки, до 89,7883 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 27,01 копейки и составил 89,8025 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR507,113 млн, из которых EUR230,081 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR277,032 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 5,14% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 5,27% и 5,72% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 5,82% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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