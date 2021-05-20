Цены евробондов РФ подросли в четверг благодаря спросу на рисковые активы после распродаж предыдущего дня

Москва. 20 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли в четверг благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заметных распродаж предыдущего дня. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали аналогичную динамику, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 19 мая, составив 115,31% от номинала, что соответствует доходности 1,805% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК практически не изменилась относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,96% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, до 0,02% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день всего на 1 пункт и составил 178,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 36 базисных пунктов - до 130,91% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,805% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 21 базисный пункт, до 126,04% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, до 3,805% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 4 базисных пункта - до 113,3% от номинала, что соответствует доходности 1,95% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 39 базисных пунктов, подорожав до 123,64% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 3,81% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 6 базисных пунктов, до 111,16% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 2,275% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 1,5 базисного пункта - до 108,915% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,965% годовых).

"Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций сегодня умеренно подросли вслед за наметившимся улучшением ситуации на мировых рынках, где накануне преобладали продажи рисковых активов. В четверг же ситуация успокоилась, и участники рынка стали откупать подешевевшие бумаги. Опубликованные накануне в США протоколы апрельского заседания ФРС были восприняты инвесторами достаточно нейтрально, и американские облигации сегодня подрастают в цене, что в целом и обеспечивает умеренно позитивный фон для всех долговых рынков. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказывает отмечаемое в последнее время некоторое снижение геополитической напряженности в отношении РФ. При этом Минфин сегодня решился на размещение двух траншей валютных облигаций России, номинированных в евро, на общую сумму EUR1,5 млрд. И согласно сообщениям, размещения проходят довольно успешно, спрос на суверенные евробонды превышает предложение", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Россия размещает 15-летние еврооблигации на 1 млрд евро с доходностью 2,65% годовых. В свою очередь долговые бумаги с погашением в ноябре 2027 года на 500 млн евро доразмещаются по цене 98,5% от номинала. Итоговый спрос на 15-летние евробонды РФ превысил 1,4 млрд евро, на доразмещаемые евробонды-2027 он составил более 700 млн евро. Книга заявок на два транша суверенных евробондов в евро была открыта в четверг утром. Первоначальный ориентир доходности нового 15-летнего выпуска составляет около 2,875% годовых, финальный ориентир был установлен в диапазоне 2,65-2,75% годовых. Ориентир цены доразмещения евробондов с погашением в ноябре 2027 года составлял не менее 98,5% номинала (соответствует доходности на уровне 1,3674% годовых), в ходе сбора заявок он не менялся. Организаторами размещения выступали "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sber CIB.