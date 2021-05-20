Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 21 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- розничные продажи Великобритании в апреле (09:00 МСК);

- предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг стран Европы (10:15-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) в мае;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14:00 МСК);

- продажи на вторичном рынке США в апреле (17:00 МСК);

- финансовые результаты Ленэнерго за 1К21 г по МСФО.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.