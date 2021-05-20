Акции AMD и Intel сохраняют шансы на рост - BCS Express

Акции Advanced Micro Devices и Intel Corp. остаются перспективными и сохраняют шансы на рост, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Павла Гаврилова.

"Обе акции имеют возможности для роста. Однако в случае с Intel - это долгосрочная история из-за сдачи позиций на рынке серверов и отставания в технологиях. AMD уже значительно выросли в последние годы. Сейчас инвесторам требуются более весомые доводы для роста, а спекулятивная составляющая будет продолжать играть свою роль. Рыночные условия пока также не на стороне инвесторов: на рынке наблюдается общая перекупленность, начинается коррекция и растут опасения инфляционных рисков. Инвесторы принимают во внимание и кризис чипов, который может ударить по финансовым показателям. Долгосрочная перспектива выглядит позитивно. С начала года акции Intel выросли на 11%, а за последние 12 месяцев - упали на 8,2%. AMD с начала года потеряли 16,9%, за последние 12 месяцев рост составил 37,4%", - указывает эксперт инвесткомпании.

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