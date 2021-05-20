Причин для роста или падения у котировок бумаг Qiwi пока нет - BCS Express

Причин для роста или падения у котировок бумаг Qiwi в среднесрочной перспективе нет, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

Финансовые результаты Qiwi по МСФО за I квартал 2021 года можно назвать неплохими в условиях действующих ограничений Банка России на часть операций платежного сегмента компании, считает аналитик.

"Для динамики котировок акций важен не столько сам отчет, сколько видение компании по двум ключевым вопросам: как долго сохранятся рестрикции ЦБ, а также какие перспективы компании в индустрии ставок. К сожалению, в рамках пресс-релиза Qiwi не дала каких-либо значимых апдейтов ни по одному из обозначенных моментов. Из-за этого выраженной реакции котировок не наблюдается. Прогнозы компании на 2021 год были подтверждены", - отмечает Пучкарев.

"В совокупности можно сказать, что котировки бумаг Qiwi в среднесрочной перспективе могут оставаться в "подвешенном" состоянии. Причин как для роста, так и для падения пока нет. Драйвером для бумаг могут стать либо новости в двух обозначенных выше темах, либо отчет за II квартал 2021 года", - указывает эксперт инвесткомпании.

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