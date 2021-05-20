Рубль днем подрастает к доллару и евро в надежде на улучшение российско-американских взаимоотношений

Москва. 20 мая. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем; несмотря на снижающуюся нефть и негативную динамику внешних рынков, рубль подрастает к бивалютной корзине благодаря переговорам глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и в надежде на улучшение взаимоотношений между странами.

Курс доллара США составил 73,59 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,79 руб./EUR1, подешевев на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,5 копейки - до 80,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 мая на 7,71 копейки, до 73,6007 руб./$1, и уменьшил курс евро на 32,98 копейки, до 89,7708 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несмотря на негативный внешний фон укрепляется к доллару и евро на дневных торгах. Поддержку нацвалюте оказывают надежды на снижение геополитических рисков и нормализацию отношений между РФ и США в период подготовки встречи глав государств Владимира Путина и Джозефа Байдена.

В ночь на четверг в Рейкьявике завершилась встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, которая продлилась чуть менее двух часов. Встреча Лаврова и Блинкена состоялась на "полях" министерской встречи Арктического совета, и это был первый личный контакт двух министров с момента назначения Блинкена на этот пост.

Лавров по итогам встречи заявил, что она была конструктивной, а Блинкен продемонстрировал настрой на решение накопившихся проблем в двусторонних отношениях. Однако российский министр не стал отвечать на вопрос о том, дала ли Москва добро на встречу президентов России и США. Он отшутился в ответ на соответствующий вопрос, сказав, что "мы же не таможня, чтобы давать добро".

В свою очередь, госсекретарь США не исключил, что встреча президентов может состояться уже в ближайшие недели. "Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели", - заявил Блинкен в интервью исландской государственной телерадиокомпании RUV.

Говоря об отношениях с Россией, Блинкен отметил, что США были бы рады иметь "стабильные, предсказуемые отношения с Россией". "Перед нашими странами столько вызовов, особенно если говорить о пандемии коронавируса и восстановлении экономик таким способом, чтобы это отвечало интересам наших народов, я считаю, что состояние конфликта не отвечает ничьим интересам", - заявил госсекретарь США.

В Кремле позитивно оценили итоги переговоров в Рейкьявике главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, состоявшиеся в Рейкьявике переговоры помогут в анализе по вопросу о встрече президентов РФ и США. "...Будут анализироваться итоги контактов Лаврова с Блинкеным, и потом уже президент будет принимать решение", - сказал пресс-секретарь президента.

"Главы МИД РФ и США в столице Исландии провели первую очную встречу и обозначили планы по дальнейшему развитию отношений двух государств. Так, предлагается возобновить работу дипломатов, а также усилить сотрудничество в ряде международных вопросов. Сергей Лавров отметил, что он почувствовал стремление американской стороны к нормализации отношений, дальнейшее снижение градуса напряженности может быть достигнуто на встрече президентов двух стран, на которую, впрочем, пока Россия не дала официального согласия. Рынок позитивно воспринял итоги встречи, смягчение геополитических рисков поддерживает рубль в четверг. Тем не менее движение сдерживает слабый спрос на риск, и мы не ожидаем, что курс пары "доллар-рубль" в ближайшее время сможет опуститься значительно ниже отметки в 73,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль проявляет равнодушие к колебаниям доллара, который заметно вырос против большинства конкурентов по итогам торгов среды, получив поддержку со стороны ястребиного протокола апрельского заседания ФРС. Центробанк отметил, что в определенный момент будет целесообразным задуматься о сворачивании стимулов, если восстановление экономики продолжит набирать обороты. Рисковым активам такой посыл пришелся не по нраву, хотя реакция рынков оказалась непродолжительной. Одна из главных причин такого хладнокровия рубля кроется в дальнейшем уходе геополитической премии по мере спада напряженности между Россией и Западом. Трейдеры уповают на то, что в следующем месяце встреча лидеров РФ и США все же состоится и будет плодотворной. Кроме того, российская валюта получает традиционную поддержку со стороны налогового периода, эффект от которого будет более выраженным на следующей неделе", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть эталонных марок возобновили снижение днем в четверг после падения днем ранее до минимумов более чем за три недели (с 27 апреля) на данных о росте запасов топлива в США.

Котировки июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшились на 1,31% - до $65,79 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 3% - до $66,66 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 1,12% - до $62,64 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов упала на 3,3% - до $63,36 за баррель.

Волнение на рынке нефти усиливается на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в некоторых районах Азии и росте слухов о возрождении ядерной сделки с Ираном.

Тем временем, согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 1,32 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2,9 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного повысились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,06% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 б.п. - до 5,14% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 5,27% и 5,72% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 5,82% годовых.