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20 мая 2021 года 17:00
"Финам" рекомендует покупать бумаги Globaltrans с прогнозной ценой 618,45 руб
"Финам" рекомендует покупать бумаги Globaltrans с прогнозной ценой 618,45 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 35,5% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты отмечают, что у Globaltrans большой и диверсифицированный парк вагонов, который насчитывает 71688 единиц техники с фокусом на универсальные полувагоны и цистерны. Средний возраст парка на конец 2020 года составлял 12,4 года. Коэффициент порожнего пробега в сегменте полувагонов у компании составляет 45% и является одним из самых низких в отрасли, несмотря на значительную волатильность грузопотоков и маршрутов клиентов, вызванную ограничениями в связи с COVID-19. Globaltrans - российская частная железнодорожная транспортная компания, функционирующая в отрасли перевозки грузов в России и странах СНГ. Компания является одним из ведущих игроков на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок, а ее клиентская база насчитывает свыше 500 предприятий, включая таких лидеров российской экономики, как "Роснефть", "Газпром нефть", "Северсталь", "ММК", "ТМК", "ЧТПЗ" и другие. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-GLOBALTRANS-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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