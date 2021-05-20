"Финам" рекомендует покупать акции Аэрофлота с прогнозной ценой 116 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Аэрофлота" с прогнозной ценой 116 рублей за штуку к концу 2022 года, что предполагает потенциал роста 77% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Среди представителей авиаотрасли мы рекомендуем обратить внимание именно на акции "Аэрофлота" - одного из крупнейших авиаперевозчиков в России с рыночной долей примерно 41%. Операционные показатели компании на внутреннем рынке демонстрируют восстановление объемов перевозок - количество пассажиров, перевезенных в первом квартале 2021 года, совпало с прошлогодним значением, а процент загрузки кресел увеличился на 11,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 83,3%", - отмечают эксперты "Финама".

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